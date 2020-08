Vettel: Mejorar en Monza será difícil, porque quedan sólo unos días

Fórmula 1

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que finalizó en un más que discreto decimotercer puesto este domingo el Gran Premio de Bélgica, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, opinó en el circuito de Spa-Francorchamps, con miras a la próxima carrera, que "mejorar en Monza será difícil, porque quedan sólo unos días".



Ferrari, la escudería más laureada de la historia de la Fórmula Uno, completó en la mítica pista de las Árdenas uno de los peores fines de semana en muchísimo tiempo, con ambos pilotos fuera de los puntos, ya que si Vettel fue decimotercero, su compañero monegasco Charles Leclerc acabó un puesto por detrás de él.



"No teníamos la velocidad de otras carreras y, obviamente, puede influir que el motor no sea lo suficientemente bueno aquí, en una pista en la que hay rectas muy largas. Eso puede influir", comentó Vettel, cuádruple campeón del mundo (2010-13, con Red Bull) al canal de televisión alemán RTL después de la carrera.



"También es cierto, por buscar alguna explicación, que en ningún momento fuimos capaces de hacer que funcionasen correctamente las ruedas", indicó el piloto de Heppenheim, que es decimotercero en el Mundial, con 16 puntos.



"Hemos sido más lentos que Kimi (Raikkonen) con el Sauber (sic)", comentó Vettel en referencia a su ex compañero finlandés, ahora piloto de Alfa Romeo, que concluyó duodécimo este domingo en el legendario circuito belga.



"Mejorar en Monza será una tarea difícil", comentó el alemán sobre el escenario de la siguiente carrera del campeonato, que se disputará en el circuito lombardo, considerado un auténtico santuario del 'ferrarismo'. "Quedan muy pocos días, así que poco se puede esperar", admitió 'Seb'.



"Tenemos que seguir intentando dar los pasos correctos, pero está claro que no puede haber una revolución de hoy a mañana", opinó Vettel, de 33 años, 53 veces victorioso en la Fórmula Uno, categoría en la que ha firmado 57 'poles'.



"Lo que tenemos que hacer es intentar, de momento, optimizar nuestro paquete", apuntó Vettel este domingo después del Gran Premio de Bélgica./ EFE