Un paso más rumbo al séptimo título para Hamilton

Es una temporada especial para Lewis Hamilton y no es para menos porque tiene la oportunidad de igualar y superar varios récords en posesión del alemán Michael Schumacher. Este domingo marcaría la diferencia de puntos que hay entre él y Max Verstappen en el Gran Premio de Bélgica.

Con 35 años y a pesar de iniciar con pie izquierdo en Austria, Hamilton está a un sólo título del alemán y supera por 37 puntos a Verstapen con 7 Grandes Premios restantes en la temporada.

Es importante resaltar que, con su victoria del sábado anterior, Hamilton superó a Schumacher convirtiéndose en el piloto con más podios de la historia de la Fórmula 1. El seis veces campeón del mundo mejoró el récord de 155 podios del expiloto germano y ya se ubicó en el primer lugar con 156.

A tres victorias de otro récord

Hamilton, con 88 victorias, se encuentra a 3 triunfos del ‘Kaiser’. El récord de Grandes Premios conseguidos parece probable que lo rompa Hamilton esta temporada si se tiene en cuenta que desde 2014, Hamilton promedia 10 victorias por año.

Verstappen con algo más por decir

Max Verstappen lucha por acabar con la aplastante hegemonía de Mercedes (campeón de constructores en los últimos 6 años). Con excepción de la primera carrera en la que se retiró debido a una avería, 'Mad Max' de Red Bull se comporta de manera regular.

El mejor momento de su campaña en particular fue cuando ganó la segunda carrera disputada en Gran Bretaña.

El piloto de 22 años, Nick Heidfeld se refirió a Vertappen e indicó que la actuación del neerlandés le ha impresionado mucho. “Es realmente asombrosa. Sigue desarrollándose, impulsa al equipo hacia adelante y suele sacarle el máximo partido al coche. Lo impresionante de esto es que no acepta el 'status quo'. Si en general se piensa que Mercedes no puede ser derrotado e incluso su equipo le indica que atacar no es una opción en ese momento, Max no ve estos límites", dijo tras agregar que Max sigue empujando y esa es una de sus fortalezas.