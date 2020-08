Hamilton va camino a ser leyenda de la Fórmula 1

Fórmula 1

Lunes 17| 11:29 am





Pocas voces hay más cómplices de Lewis Hamilton en el seno de Mercedes que la de Toto Wolff. Por eso no se cuestiona la veracidad de sus palabras cuando asegura que éste no es un Mundial más en la intachable trayectoria del piloto inglés.



Hamilton va camino de convertirse en el mejor y más laureado piloto de la historia de la Fórmula Uno, insaciable al volante del monoplaza más dominador de siempre. Nadie suma más podios que el británico, 156. Ni más salidas desde la 'pole', 92. Le quedan tan solo tres victorias para alcanzar las 91 de Michael Schumacher y apenas un título para igualar los siete del alemán. Estos dos últimos hitos podrían quedar caducos este mismo año.



Del circuito de Barcelona-Cataluña salió Lewis Hamilton con 37 puntos de ventaja al frente del Mundial. Ganó por cuarta vez en lo que va de curso, dejando como únicas concesiones los triunfos de su compañero Valtteri Bottas en la carrera inaugural de Austria y del holandés Max Verstappen (Red Bull) en la segunda semana de actividad en Silverstone.



En Montmeló se impuso con suficiencia. Empezó y terminó primero, sin ninguna distracción.



Aseguró Toto Wolff al término de la prueba que la lucha antirracista que Lewis Hamilton emprendió tras la muerte de George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos multiplicó su motivación. El británico desea convertirse en 2020 en el mejor piloto de la historia de la Fórmula Uno para contar con un altavoz más potente en su reivindicación.



En Barcelona volvió a vestir una camiseta negra con el lema Black Lives Matter (las vidas negras importan). Bajándose del coche, ya como ganador del Gran Premio de España, señaló un lugar concreto de su casco: el espacio donde aparece un puño cerrado. Esa misma imagen que aglutina su cruzada contra el racismo ilustra el perfil en las redes sociales del único piloto negro de la parrilla.



"Lewis siempre ha sacado lo mejor de él cuando lucha contra las adversidades y el movimiento Black Lives Matter le llega al corazón. Ciertamente, le ayuda en su motivación", reveló Wolff.



Para contribuir a la campaña antirracista del piloto de Stevenage, Mercedes decidió colorear de negro sus flechas plateadas. De ese color son también los monos que utilizan Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.



El finlandés continuará en Mercedes al menos una temporada más. Es un buen escudero para el británico, aun perdiendo la comparación con él.



"No tengo la respuesta para explicar dónde está la diferencia entre nosotros, pero es bastante grande", asumió el finlandés.



Ni siquiera es segundo en el Mundial de pilotos. Le supera Verstappen por 6 puntos.



Parece, por tanto, que Lewis Hamilton no encontrará obstáculos hacia la conquista de su séptimo título.



Como aliciente encuentra, además, la posibilidad de igualar las 91 victorias de Schumacher en la casa de Ferrari en Mugello. Debería para ello ganar primero en Spa y en Imola.



"Todos crecimos viendo a Michael y soñábamos con estar algún día en el lugar que estaba él. Pero todo lo que me está pasando ahora mismo es, de lejos, mejor de lo que soñaba de niño. Me siento verdaderamente agradecido. Michael fue un deportista y un piloto increíble y es un honor estar a su nivel. Espero que la familia Hamilton se sienta orgullosa de mí", expuso el inglés./ EFE