Hamilton: En Barcelona el problema será el físico

El británico Lewis Hamilton, poseedor de la 'pole' en el Gran Premio de España de Fórmula Uno, aseguró que "el físico" será su mayor problema en el circuito de Barcelona-Cataluña.



Tras lograr la 'pole' número 92 de su carrera y la quinta en Montmeló, Lewis Hamilton reparó en el calor como principal condicionante para la carrera de este domingo.



"Nunca hemos estado en Barcelona con tanto calor. Físicamente se hace duro correr en estas condiciones", dijo el líder del Mundial.



Hamilton aseguró que en el trazado barcelonés "todos los problemas son físicos", toda vez que consideró que la degradación extrema de los neumáticos forma parte del "pasado".



"Los frenos requieren mucha fuerza. Te duele el cuello por las fuerzas laterales y, además, con tanto calor tienes que tener cuidado con el gas para no sobrecalentar los neumáticos", señaló.



Poco partidario de reparar en los récords que consigue, Lewis Hamilton restó trascendencia a su 'pole' número 92. "Hice una primera vuelta decente y me ha servido para ser el primero", apuntó.



Hamilton, seis veces campeón del mundo y líder del campeonato, agradeció el esfuerzo realizado por su equipo. "Estamos constantemente aprendiendo. Ayer los chicos a las 10 de la noche seguían analizando los detalles para intentar mejorar, porque estos Red Bull son rapidísimos", agregó pensando en la carrera de este domingo.



El piloto de Stevenage compartirá la primera fila de la parrilla con su compañero, el finlandés Valtteri Bottas. Desde el tercer puesto saldrá el holandés Max Verstappen, quien el pasado domingo le batió en el Gran Premio del 70 Aniversario, disputado en Silverstone (Reino Unido).



"Hoy no se ha hecho el trabajo", remarcó. "Será difícil mantener la posición hasta llegar a la primera curva, pero es lo que intentaré hacer. Intentaré salir lo mejor posible", afirmó./ EFE