Fórmula 1: Verstappen y Hamilton dan la campana en la pole del GP de Baréin

Tras una larga espera, Max Verstappen rompió su sequía en la sesión de clasificación y logró este sábado 3 de octubre su primera pole position de la temporada 2026 para el Gran Premio de Baréin, con un tiempo de 1m 35,130 segundos.

El piloto de Red Bull Racing superó por 0,298 segundos a Lewis Hamilton (Ferrari), mientras que Isack Hadjar (Red Bull Racing) completó el top 3, aunque arrastra una sanción de cinco puestos en la parrilla. El circuito de Sepang en Malasia le permitió a los dos ex campeones volver a una primea fila juntos como en 2021 cuando batallaron por el título.

El neerlandés es el cuarto piloto diferente en las últimas cuatro carreras en lograr la pole position y el quinto en la temporada en salir desde la primera posición de la grilla de salida.

Por su parte, el líder del mundial, Kimi Antonelli finalizó cuarto para Mercedes y Charles Leclerc fue quinto. Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri ocuparon el sexto y séptimo lugar. El perseguidor por el título, George Russell fue octavo, seguido de Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto que completaron el top 10.

En cuanto a otros competidores, Franco Colapinto y Arvid Lindblad decidieron no marcar tiempos en la Q2 debido a penalizaciones acumuladas, mientras que la dupla de Cadillac formada por Valtteri Bottas y Sergio Pérez cerró la clasificación a la espera de escalar posiciones por las sanciones ajenas.

Al finalizar la sesión, Verstappen expresó su orgullo por el profundo progreso del monoplaza tras un inicio de año complicado y dejó claras sus aspiraciones para la carrera dominical: "Cuando uno empieza primero, ese es el objetivo".

Números históricos

Recoredmos que esta carrera se realiza por primera vez fuera de Baréin, debido al conflicto bélico en Medio Oriente. En lo deportivo, es la cuarta pole de Verstappen en este Gran Premio y la primera que logra en el circuito de Sepang. Además, llega a 49 puestos de cuerda en la Fórmula 1 y queda a ocho de Sebastia Vettel que ocupa el cuarto lugar histórico de este renglón.

Asimismo, la pole de Verstappen es la primera para el motor Red Bull-Ford y se convirte en la unidad de potencia número 29 en la historia de la Fórmula 1 que lograr el primer puesto de la grilla de salida.

Las luces verdes del Gran Premio de Baréin en Malasia, decimosexta fecha de la temporada de la Fórmula 1, se encenderán a las 3:00 am hora de Venezuela. El último en ganar en Sepang fue justamente Max Verstappen en 2017.

Grilla de salida tras las sanciones aplicadas