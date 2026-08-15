Yegua invicta en Estados Unidos derrota a los machos en el Christophe Clement Stakes (G1)

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El Hipódromo de Saratoga presentó este sábado una vibrante jornada especial de 12 competencias. El evento central de la reunión fue la histórica primera edición del Christophe Clement Stakes (G1). Esta prueba ofreció una bolsa de $750.000 dólares en premios y un boleto directo hacia la prestigiosa Breeders’ Cup Turf.

Estados Unidos: Yegua invicta se lleva el primer Christophe Clement Stakes (G1)

La carrera rindió un merecido homenaje al destacado entrenador fallecido en 2025. La pista de grama fue el escenario de una victoria sorpresiva por parte de la yegua Survie (IRE). La corredora ejecutó un avance efectivo desde el fondo del lote en una dura prueba de aliento sobre el recorrido de 2.400 metros.

Los líderes de la competencia marcaron parciales iniciales de 26.24 para los primeros 400 metros y 52.56 para la media milla, tramos donde la ganadora permaneció alejada de los puestos de vanguardia. El lote pasó los 1.200 metros en 1:18.98 y la milla en 1:43.92. Al registrar un tiempo de 2:07.70 en los 2.000 metros, Survie inició un potente remate que la llevó a cruzar la meta en un tiempo oficial de 2:31.55.

Origen y conexiones de la campeona

Survie (IRE) es una yegua madura de cinco años nacida en Irlanda. Es una calificada hija del semental Churchill (IRE) en la matrona Sotteville (FRA), por el consagrado abuelo materno Le Havre (IRE). La pensionada del entrenador George Boughey lució los colores tradicionales del stud Franklin Finance SA y contó con la conducción del jinete boricua Manuel "Manny" Franco.

Con este resultado, la purasangre mantiene su récord impecable en la nación americana con dos triunfos en igual número de presentaciones, además de lograr el primer éxito de Grado 1 en su historial hípico.

De manera general, Survie eleva sus estadísticas a seis victorias en 20 actuaciones públicas, con una producción monetaria acumulada que alcanza los $1.5 millones de dólares.

Dividendos oficiales en las taquillas: