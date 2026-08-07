Entrenador venezolano gana su primera carrera del año en Saratoga con Manuel Franco

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El jockey puertorriqueño Manuel Franco inscribió su nombre con letras doradas en el hipódromo de Saratoga este viernes por la tarde. El fusta se transformó en apenas el cuarto jinete en la historia del circuito de Nueva York en conseguir seis victorias en una sola jornada de carreras, una proeza inédita en los más de 120 años de este óvalo.

Estados Unidos: Manuel Franco y Juan Carlos Ávila imponen respeto en Saratoga

A la altura de la sexta competencia de un total de 11 programadas para este viernes en Saratoga, se disputó un Maiden Special Weight con una bolsa de 90,000 dólares. La prueba tuvo un recorrido de 1,200 metros sobre la pista de arena. En este escenario, el jinete boricua Manuel Franco alcanzó su quinta victoria de forma consecutiva, hecho que igualó una hazaña previa del astro venezolano Javier José Castellano en el mismo recinto.

La carrera estuvo reservada de forma exclusiva para potros de dos años. El triunfo correspondió al dosañero Constant Force, propiedad de Jaime Pérez y bajo el entrenamiento del venezolano Juan Carlos Ávila. Las punteras registraron parciales veloces de 22.60 segundos para los primeros 400 metros, 46.25 segundos en la media milla y 59.25 segundos en los 1,000 metros. El conducido por Franco remató en 13.55 segundos en la recta final para detener el cronómetro oficial en un tiempo de 1:12.80.

Dividendos y regreso al triunfo de Juan Carlos Ávila

En las taquillas de apuestas, el potro nacido el 14 de marzo de 2024 devolvió jugosos dividendos de 18.20 dólares a ganador, 11.38 dólares a place y 6.06 dólares a show. El ejemplar es un hijo del semental McKinzie en Buy Me a Rose, por Violence, criado en las praderas de Kidder & Cole Farm.

Esta victoria representa el primer éxito del año para el entrenador venezolano Juan Carlos Ávila en el prestigioso meeting de Saratoga. El profesional no visitaba el recinto de ganadores de este óvalo desde el ocho de septiembre de 2025, fecha en la cual conquistó un Allowance de 95,000 dólares con el purasangre Fidelightcayut.