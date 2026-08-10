White Abarrio es retirado de las pistas tras el Whitney Stakes (G1)

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El destacado purasangre tordillo White Abarrio concluyó oficialmente su andar por las pistas de carreras. Sus propietarios, encabezados por el C2 Racing Stable, anunciaron el retiro definitivo del corredor de 7 años tras su participación del pasado sábado en el Whitney Stakes G1 en el hipódromo de Saratoga. El ganador de la Breeders' Cup Classic iniciará una nueva etapa en la hípica como semental a partir de la temporada de monta 2027 en el prestigioso Gainesway Farm en Lexington, Kentucky.

Estados Unidos: El comunicado oficial del C2 Racing Stable sobre el retiro de White Abarrio

A través de sus cuentas oficiales, la divisa C2 Racing Stable compartió unas emotivas palabras para despedir al valioso hijo de Race Day:

"El viaje con White Abarrio ha sido una aventura increíble que superó todos nuestros sueños. Tras su carrera del sábado en el Whitney, hemos decidido que es momento de priorizar su salud y su legado. Se retira completamente sano, feliz y con la frente en alto. No nos debe nada; nosotros se lo debemos todo a él. Estamos profundamente emocionados por verlo brillar en su nueva etapa en Gainesway".

El Whitney Stakes (G1): Su última actuación en Saratoga

El adiós de las pistas se precipitó luego de que White Abarrio finalizara en el último lugar (séptimo) en la edición 97 del Whitney Stakes G1 el sábado de agosto.

La jornada del millonario evento estuvo marcada por los contratiempos: el jinete oficial del ejemplar, Irad Ortiz Jr., sufrió una lesión en el tobillo dos carreras antes y tuvo que ser sustituido de emergencia por el aprendiz Micah Husbands. Además, una lluvia repentina humedeció la arena de Saratoga. El veterano tordillo persiguió el ritmo inicial en el cuarto puesto, pero cedió por completo en el giro final ante el empuje de Sovereignty, acusando el paso de los años y el desgaste de la alta competencia.

Récord general y sus cuatro victorias de Grado 1

De acuerdo con las fojas oficiales de Equibase y BloodHorse, White Abarrio culmina una de las trayectorias más longevas y consistentes de la era moderna en el turf norteamericano, registrando un total de 28 salidas públicas con un balance de 11 victorias, 3 segundos y 3 terceros puestos, acumulando una imponente producción monetaria de $8,598,170 en premios.

A lo largo de sus seis temporadas de campaña (2021-2026), el pupilo de Saffie Joseph Jr. conquistó cuatro carreras de Grado 1:

Florida Derby G1 (2022): Su primer gran salto a la fama en Gulfstream Park camino a la Triple Corona.

Su primer gran salto a la fama en Gulfstream Park camino a la Triple Corona. Whitney Stakes G1 (2023): Un triunfo aplastante en Saratoga por más de seis cuerpos sobre una nómina estelar.

Un triunfo aplastante en Saratoga por más de seis cuerpos sobre una nómina estelar. Breeders' Cup Classic G1 (2023): La cima de su carrera, donde derrotó a los mejores del mundo en Santa Anita Park.

La cima de su carrera, donde derrotó a los mejores del mundo en Santa Anita Park. Pegasus World Cup Invitational G1 (2025): Su consagración como maduro al dominar por más de seis largos en los 1,800 metros de Florida.

Adicionalmente, el campeón añadió a su vitrina el Holy Bull Stakes G3 (2022), el Ghostzapper Stakes G3 (2025) y el prestigioso Oaklawn Handicap G2 en abril, donde precisamente derrotó al actual monarca Sovereignty. White Abarrio se despide como un auténtico guerrero de las pistas estadounidenses