Un pequeño gigante: Lo vendieron en $12.000 y generó más de $500.000 en el Kentucky Derby (G1)

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Cada año, la celebración del Kentucky Derby (G1) genera gran cantidad de historias y momentos que quedan en el recuerdo de los aficionados del turf en Estados Unidos y el mundo, y la edición 152 celebrada el pasado 2 de mayo en el mítico Churchill Downs, no ha sido la excepción a la regla, primero con la historia de la primera entrenadora en ganar el Kentucky Derby (G1) con Cherie DeVaux y la historia del ejemplar Ocelli, el cual finalizó en el tercer puesto del Derby.

Estados Unidos: Ocelli fue comprado en $12.000 y ganó $500.000 el sábado en el Kentucky Derby (G1).

Aunque las derrotas no generen alegrías o entusiasmo, en el caso de lo que acaba de pasar con el potro de tres años, Ocelli, es todo lo contrario, el purasangre presentado por el entrenador Whitworth Beckman finalizó tercero en la pasada edición del Kentucky Derby (G1) con la monta del astro norteamericano Tyler Gaffalione, detrás del ganador Golden Tempo y Renegade, montados por los boricuas José Luis e Irad Ortiz Jr., respectivamente.

El caso de Ocelli es particular, porque este ejemplar fue consignado para ser vendido en las subastas de Fasig Tipton de Kentucky en otoño del 2024 por Tyler Made Sales Agenty y criado por Rafael Weiss de Rosedown Racing.

Weiss logró vender al yearling en su momento en $12.000 en dicha subasta y le colocarían el nombre de Ocelli, el cual, este sábado que pasó, a pesar de no haber ganado en siete competiciones que ha cumplido, finalizó tercero en el Kentucky Derby (G1) y generó una ganancia de $500.000 por dicho puesto, y ahora tiene una producción de $609.800 para la sociedad de propietarios que tiene.

Ocelli es un producto del semental Connect en la yegua Zalia por Scat Daddy, nacido el 27 de febrero del 2023. el cual estaba en la lista de espera de cuatro ejemplares previos a la carrera, a la espera de un turno por algún retiro, turno que le llegó con la salida de Fullefort. Rafael Weiss, propietario de la yegua madre publicó en su cuenta personal de la red social X. lo siguiente:

«Vendí a Ocelli por 12 000 dólares; ayer quedó tercero en el @KentuckyDerby y ganó $500.000 dólares. ¿Y sabes qué? Estoy de celebración. Por lo que esto significa para todo lo que aún nos queda. Los hermanos de Ocelli acaban de ganar mucho más valor. Su madre, Zalia, es ahora una reina. La línea de sangre que hemos estado construyendo durante años acaba de quedar validada en el escenario más importante de las carreras».

Un caballo que queda tercero en @ChurchillDowns aporta más a tu programa de cría que lo que jamás podrían aportar una década de conversaciones del tipo «tiene potencial». Pero hay una lección más importante aquí. Todo el mundo descartó a Ocelli porque tenía un «paso raro». Se movía de forma diferente. No encajaba en el molde. Resulta que ese paso extraño era de élite. Entre los tres mejores del mundo. El mercado infravalora constantemente las cosas que no encajan en el molde. En los caballos. En el sector inmobiliario. En las personas. Los que se mueven de forma diferente no siempre están rotos. A veces simplemente están hechos para algo que el resto de nosotros aún no podemos ver».