Los Valles de la capital tienen este domingo 26 de septiembre, la celebración de la reunión número 38 del año, con una programación de 14 carreras, que comenzarán a partir de la 1 de la tarde y tienen como prueba de más valor, la edición 2026 del Clásico Hípica Nacional GI para yeguas maduras de cuatro y más años en 2.000 metros como parte del inicio del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Un Nuevo Medaglia D'Oro debuta este domingo en la Rinconada

En la segunda carrera no válida de la tarde hípica caraqueña, se va a disputar con hora de partida a las 1:25 de la tarde y ha sido reservada para potros nacionales e importados de dos años, debutantes o no ganadores, en una distancia de 1.300 metros con un premio de $50.700 a repartir.

En la competencia, el entrenador y líder de la estadística nacional, Riccardo D’Angelo hará debutar al potro de dos años importado Tornado del Valle (USA) con la monta de su jinete de confianza Jaime Lugo, para los colores del Stud Perseverancia.

Este potro llega al país sin haber debutado en Estados Unidos, es nacido el 6 de abril del 2024, y es un producto del cruce entre el semental Medaglia D’Oro en la matrona Playmate Arch por Arch, y criado por el Dr Harmut y Malluche & Sillesia Farm.

Con el debut de este potro en la jornada dominical, será el tercer producto de este semental que realiza campaña en el país en lo que va del año, siendo el primero, Juan Valdez con una marca de 3-2 y el invicto en cinco presentaciones, Tuscan Gold, y máximo favorito para ganar la carrera más importante del país, El Clásico Internacional Gran Premio Simón Bolívar GI.

Su trabajo más reciente en la arena caraqueña lo cumplió el pasado 19 de septiembre, donde marcó los siguientes parciales:

15,4 / 29,3 /42,4(600) R13,2 /56,1 2p /70,2 /86,3 /contenido y SHN, ES, informó la División de toma tiempos del INH.