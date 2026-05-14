¡Traqueos en peligro! El paro de trabajadores que perjudicaría a estos dos hipódromos

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Representantes del Sindicato Internacional de Trabajadores Eléctricos sección 1430, han anunciado que más de 500 empleados del área de cuadras que trabajan en los hipódromos de Saratoga y Belmont Park, procederán a un paro laboral en caso de no mejorar sus condiciones de trabajo y vida.

La medida de presión de los trabajadores del “backstretch” (recta de enfrente), tiene como fecha posible de realización en los días previos al tercer clásico de la Triple Corona, el Belmont Stakes (G1), que este año se realizará en el vetusto óvalo de Saratoga, el sábado 6 de junio en recorrido de 1 1/4 millas (2,000 metros) y $2 millones en premios.

La huelga que puede afectar a las carreras

Jordan El-Hag, representante legal de la mencionada sección 1430, comentó en la rueda de prensa efectuada en las puertas de las cuadras de Saratoga, qué las peticiones de mejora han sido elevadas a la New York Racing Association (NYRA), pero las mismas no han sido escuchadas.

“Nos hemos puesto en contacto con la NYRA para intentar que se implique y adopte medidas para comprometerse legalmente a proporcionar mejores condiciones laborales, ya que ellos controlan el alojamiento, controlan los aspectos disciplinarios, y la NYRA está negando su interés y su implicación con el backstretch”, declaró El-Hag.

La posibilidad de que el paro se realice es seria y no existe una fecha específica, pero estaría en las horas previas del Belmont Stakes (G1), el cual estará acompañado por un Festival de Carreras programado entre los días 3 y 7 del próximo mes.

El grupo de más de 500 empleados que están en el área de establos, comprenden a los jinetes que ejercitan (traqueadores), caballerizos y serenos, los cuales cumplen funciones de importancia en especial al momento de que no hay temporada de carreras en los circuitos de Saratoga y Belmont Park. Este último sigue en funcionamiento con su pista de trabajos, mientras transcurre la esperada reinauguración que será el 18 de septiembre.