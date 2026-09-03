¡Tomen nota! Hipódromo de Valencia anuncia tres retirados para la Reunión 22

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El Hipódromo Nacional de Valencia presentará el próximo sábado 5 de septiembre, una jornada de nueve carreras con un evento principal, el Clásico Propietarios Valencianos, reservado para caballos de tres años y más edad en recorrido de 2.000 metros.

Mediante publicación en las diferentes redes sociales del circuito de El Cabriales identificadas con el usuario @oficialhinava, se ha dado a conocer el boletín de los purasangre que no verán acción en diferentes pruebas de la Reunión 22.

Retirados R22 HipoValencia

Este jueves 3 de septiembre, aparece un listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

En esta ocasión, se ha informado que tres ejemplares no podrán competir en la mencionada reunión 22 del presente año. Esta noticia es relevante para los aficionados y apostadores, ya que la ausencia de estos purasangres puede influir en las expectativas de la carrera y en las estrategias de apuestas.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Meridiano: Motivos de los retiros en Valencia

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

Carrera 2, #3 Juan Aristóteles, Por Edema de los miembros posteriores.

Carrera 3, #3 El de Will, Por Muerte.

Carrera 5, #3 Iron Time, Por Exostosis de nudos de miembros anteriores