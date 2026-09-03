Última Hora: Fallece purasangre que iba a participar en el Clásico Propietarios Valencianos

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La tarde de este jueves el Hipódromo Nacional de Valencia informó mediante sus cuentas oficiales en distintas redes sociales el retiro de tres ejemplares que iban a participar en la reunión número 22 de la temporada en el óvalo del Cabriales, uno de ellos por motivos de fallemiento.

HINAVA: Fallece purasangre que iba a participar en el Clásico Propietarios Valencianos

Mediante una publicación en sus redes sociales, el Hipódromo Nacional de Valencia informó el retiro del ejemplar El de Will, el cual iba a participar en la edición 26 del Clásico Propietarios Valencianos en la tercera carrera no válida del sábado en recorrido de 2.000 metros.

El hijo de Manchester en la matrona Queen Alice por Slaytheodds dejó una campaña general de cuatro victorias en 25 presentaciones entre los óvalos de La Rinconada y Valencia, donde se ubicaba recientemente en las manos de Jesús Carfunjol Arteaga, es nacido en el Haras La Primavera.

Junto a El del Will , también fueron retirados dos ejemplares más por otros motivos de salud.