Tachen la carrera anterior: Ahora en los acumulados para La Rinconada tendrán que correrle

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La reunión 35 que es celebrada este domingo 6 de septiembre en el majestuoso hipódromo La Rinconada, ubicado en Cocha, Caracas, se lleva a cabo la edición XXVII Clásico “Propietarios La Rinconada” (GI), XXI Clásico “Cruz del Ávila” (GI) y la XXI Clásico “Invitacional del Caribe” (GI). Esta jornada además tiene el tradicional y atractivo 5 y 6 nacional, que busca esta semana un nuevo monto en las cifras a recaudar.

La Rinconada: Para los remates cantados y fijos para este domingo

La sexta válida de este domingo 6 de septiembre en el hipódromo La Rinconada fue reservada para yeguas nacionales e importadas de 3 años debutantes o no ganadoras, en distancia de 1,300 metros. Es la prueba más esperada por el aficionado hípico porque ella envuelve un cúmulo de esperanza para el que va acertado en las diferentes jugadas exóticas en la taquilla que el INH ofrece al público espectador.

Un total de 13 potras de segundo año de carreras fueron inscritas, entre ellas el “dato más corrido” de la jornada dominical: la importada All Abouy You (USA) (número 3), llega para su segunda actuación en el país luego de debutar con innumerables contratiempos.

Performance y actuación de All About You (USA)

All About You (USA) (número 3), es una descendiente de Maclean’s Music, nacida y criada en Kentucky, Estados Unidos. El pasado mes de junio realizó su estreno Venezuela tras cuatro meses de inactividad en su carrera en el hipódromo de Tampa Bay Downs. All About You (USA) (número 3), para ese compromiso jugada como la línea nacional, en la cual partió mal. Mientras que la carrera se desarrollaba en punta, la pensionada de Ricardo D’Angelo intentó mejorar en la recta final, pero muy tarde para la americana, que no pudo avanzar de la décima casilla.

Para esta carrera, All About You (USA) (número 3) llega con varios aprontes según el reporte oficial del INH, su último para esta carrera fue el sábado 29 de agosto, 600 metros en 39.2 en pista ligera. Ahora más aclimatada y con dos kilos menos que la da José Daniel Calicho, esta consentida del stud “Los Samanes Racing” buscará el triunfo en la carrera de los acumulados.