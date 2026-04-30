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El último stakes de grado para yeguas en la jornada sabatina del Kentucky Derby es la edición 2026 del aclamado Churchill Distaff Turf Mile Stakes (G2). La prueba se realizará en la séptima carrera de la programación con hora de partida a las 2:38 p. m. (EE. UU. y Venezuela). El evento reparte un millón de dólares en premios, cuenta con el tradicional recorrido de una milla en grama (1.600 metros) y está reservado para yeguas de cuatro o más años.

Kentucky Derby: Sweet Rebecca busca mantener el invicto en el Churchill Distaff Turf Mile Stakes (G2)

El Distaff Turf Mile Stakes (G2) destaca como uno de los clásicos de grado más importantes del "Fin de Semana de las Rosas" en Churchill Downs. En esta oportunidad, nueve hembras competirán por la bolsa de un millón de dólares.

La cincoañera invicta en 2026, Sweet Rebecca, figura como una de las favoritas bajo el entrenamiento de Brendan Walsh. La pupila de Resolute Racing contará con la conducción del jinete profesional Tyler Gaffalione. Esta hija del triplecoronado American Pharoah llega con dos triunfos este año, ambos en Gulfstream Park, el más reciente de ellos en el Sand Springs Stakes (Listed).

La purasangre posee una campaña de cinco victorias en ocho presentaciones, con casi $350.000 en ganancias tras su compra original por $250.000. Como principal rival aparece Pin Up Betty, de la cuadra de Michael Maker, quien tendrá la monta del astro estadounidense Brian Hernández Jr., la cual viene de llegar segunda en la edición pasada ganada por Simply in Front.

Temptable (GB), de la yunta compuesta por William Mott y el venezolano Junior Alvarado, surge como una opción de triunfo gracias a su capacidad para aprovechar un posible duelo en las posiciones delanteras