SUNAHIP presentó Plan de Trabajo para la Regularización y Fiscalización 100 días

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El Superintendente Nacional de Actividades Hípicas, Juan Carlos Amarante anunció oficialmente el lanzamiento del "Plan de Acción Inmediato: 100 Días", una hoja de ruta estratégica diseñada para restablecer el orden, la autoridad y la transparencia en el sector hípico del país. Esta gestión, fundamentada en un modelo de puertas abiertas y confianza, tiene como objetivo rescatar la institucionalidad y ofrecer seguridad jurídica a todos los actores del gremio mediante la digitalización integral de los procesos.

Como eje prioritario, la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP) iniciará la creación del Registro Nacional de Red de Apuestas, herramienta esencial para organizar, clasificar y supervisar el funcionamiento de los centros de apuesta, tanto físicos como virtuales. A través de jornadas nacionales de regularización y convenios de pago, el ente tiene como objetivo que todos los operadores formalicen su estatus legal, garantizando que la actividad hípica se desarrolle estrictamente bajo el cumplimiento de la ley.

De manera simultánea, el plan se centra en el fortalecimiento técnico mediante la designación de profesionales calificados en áreas primordiales como fiscalización, el Stud Book y la oficina tecnológica. En este sentido, destaca el plan de formación de nuevos fiscales, orientado a profesionalizar y robustecer los procesos de control para asegurar el cumplimiento de las normas vigentes. Este esfuerzo por enaltecer el recurso humano se complementa con la rehabilitación de la infraestructura física de la institución y la apertura de redes sociales y canales de contacto directo para garantizar una comunicación fluida con la ciudadanía.

La regularización administrativa también avanzará con el operativo "Haras al Día", mediante el cual se proyecta certificar los 22 haras registrados en el país. Esta visión de modernización se consolidará con la puesta en marcha del Sistema Único de Seguimiento Hípico y un nuevo portal para el usuario, herramientas que permitirán trámites 100% digitales, facilitando la rendición de cuentas y estimando un crecimiento en la recaudación. La SUNAHIP reafirma su compromiso con la protección de la tradición hípica venezolana, asegurando que el objetivo es construir un sistema donde la transparencia y la innovación tecnológica evolucionen a la par de la pasión deportiva.

Prensa SUNAHIP

@sunahipvzla