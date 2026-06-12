Sucedió así: Los jinetes que debutaron como aprendices en una tarde sabatina en La Rinconada

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El día sábado 10 de junio de 2006, el hipódromo La Rinconada fue el escenario de una emocionante competencia exclusiva para Jinetes Aprendices, un tipo de carrera que siempre despierta gran expectativa al poner a prueba el talento emergente y el futuro de nuestra hípica.

Dicha prueba se realizó a la altura de la octava competencia, tercera válida para el juego del 5y6 para el lote de yeguas de cuatro ó cinco años, debutantes no ganadoras, en distancia de 800 metros y participaron 10 corredoras.

Inicialmente la victoria fue para la yegua debutante Salvación (número 4), montada por el jockey Jorge Salvador en yunta con Ramón García Mosquera, pero fue bajada al segundo lugar y Bella Rosalba (número 8) subió al primer lugar por vía reglamentaria, guiada por el joven látigo John Penagos, y presentada por Richard Nixon para los colores del Stud Armando Rodríguez.

Foto: Archivo BDA.

Hay que destacar que la alazana venía de reaparecer luego de un corto paro de 35 días sin correr y era la primera vez que iba a correr con ese tiro de 800 metros, por lo que logró cruzar la meta en ganancia.

Retrospecto de la competencia: Foto: Archivo Revista Hipódromo. X @joeninov

Este tipo de cotejos suele ser el trampolín para los jóvenes profesionales que buscan consagrarse en el difícil y competitivo óvalo de Coche.

Jinetes activos: La Rinconada

Al revisar el panorama actual de los que formaron parte de esa generación de relevo en 2006, ninguno de aquellos jinetes se encuentra activos, sin embargo, uno de esos jóvenes látigos sigue manteniéndose en la pista caraqueña, pero con una nueva faceta: