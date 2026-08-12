¿Sovereignty o Forever Young? Cuál domina la clasificación para la Breeders’ Cup Classic

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Luego de su victoria el pasado sábado en el Whitney Stakes (G1) en el hipódromo de Saratoga, el purasangre de cuatro años, Sovereignty tomó la delantera de la clasificación oficial de la Longiness Breeders’ Cup Classic, que se va a realizar el próximo mes de noviembre en el óvalo de Keeneland en Kentucky.

Estados Unidos: Sovereigtny domina la clasificación de la Longiness Breeders’ Cup Classic

El veloz ejemplar se ubica a la cabeza en las clasificaciones oficiales de la Longines Breeders' Cup Classic. El purasangre de 4 años, hijo de Into Mischief y ganador del Kentucky Derby y Belmont Stakes del año pasado, sumó 392 votos en total, incluyendo 26 votos de primer lugar.

Por su parte, Forever Young, el campeón defensor de la Classic y monarca de la Saudi Cup (G1), aparece mejor posicionado en este ranking que en la encuesta general de la NTRA. El ejemplar se asienta en la segunda posición con 360 votos, de los cuales 13 fueron para el primer lugar, bajo los colores de su dueño Susumu Fujita y el entrenamiento de Yoshito Yahagi.

Magnitude, Golden Tempo, Renegade, Knightsbridge, Nitrogen, Baeza, Commandment y Antiquarian cierran el "Top 10" de la división de la Classic.

Estas clasificaciones de la Breeders' Cup Classic son determinadas por un panel de distinguidos medios de comunicación especializados en carreras de purasangres, apostadores de renombre y miembros del Panel de directores y secretarios de Carreras de la Breeders' Cup.

Las próximas actualizaciones del ranking se publicarán consecutivamente el 25 de agosto, el 8 de septiembre, el 22 de septiembre, el 29 de septiembre y finalizarán el 6 de octubre.

Tomado de Bloodhorse.com