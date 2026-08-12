Sovereignty domina la encuesta de la NTRA luego de su victoria en el Whitneys Stakes (G1)

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El ejemplar Sovereignty, criado y propiedad de Godolphin, lidera la última encuesta de los mejores purasangres de la NTRA (National Thoroughbred Racing Association) tras su dominante victoria en el Whitney Stakes (G1) el pasado sábado en el hipódromo de Saratoga. El entrenado por el miembro del Salón de la Fama, Bill Mott, quien había perdido sus dos primeras salidas del 2026 después de su campaña como Caballo del Año el año pasado, escaló desde la quinta posición tras su categórico triunfo sobre la campeona tresañera Nitrogen.

Estados Unidos: Sovereignty domina la encuesta de la NTRA

Esta última ocupa el segundo lugar en la encuesta, la cual busca reflejar a los principales contendientes para el honor de Caballo del Año, el premio Eclipse más prestigioso de la hípica estadounidense. Sovereignty recibió 27 votos de primer lugar y 301 puntos en este reciente sondeo, en el cual participan miembros de los medios de comunicación.

Nitrogen lo secunda con 220 puntos, seguida por el destacado especialista en césped Deterministic, quien recibió dos votos de primer lugar y acumuló 188 puntos. Magnitude, el líder de la encuesta anterior, descendió a la cuarta casilla con 183 puntos y dos votos de primer lugar. El ganador del Kentucky Derby (G1) y del Belmont Stakes (G1), Golden Tempo, se posiciona como el mejor clasificado de 3 años de edad en el quinto puesto con 165 puntos, mientras que el ganador de la Breeders' Cup Classic (G1) de 2025, Forever Young, marcha sexto con 163 unidades.

Burnham Square, Book'em Danno, Knightsbridge y Splendora completan los 10 primeros lugares de la lista. La encuesta final de la NTRA concluye el próximo 3 de noviembre, pocos días después de que se celebren los Campeonatos Mundiales de la Breeders' Cup en el hipódromo de Keeneland.

Las próximas actualizaciones del ranking se publicarán consecutivamente el 25 de agosto, el 8 de septiembre, el 22 de septiembre, el 29 de septiembre y finalizarán el 6 de octubre.

Nota de Bloodhorse.com.