Samy Camacho duplica y se mantiene líder en dinero generado en Gulfstream Park

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La jornada dominical en el Hipódromo de Gulfstream Park cerró una nueva semana de competencias del Royal Palm Meet, certamen que finalizará en agosto. El jockey venezolano Samy Camacho ratificó su papel protagónico en este importante mitin de carreras estadounidense. El fusta destaca como el máximo productor de dinero y escolta el primer lugar del departamento de victorias en el óvalo de Florida.

Estados Unidos: Samy Camacho duplica y supera los dos millones en el Royal Palm Meet

La programación oficial en el óvalo de Hallandale Beach constó de una cartelera de ocho selectas carreras. El jinete profesional Samy Camacho firmó una de las actuaciones más sobresalientes de la tarde tras adjudicarse dos fotos triunfales. Su primer éxito llegó rápido en la segunda prueba, un Maiden Special Weight con una atractiva bolsa de $70.000 en premios.

En esa carrera guio al triunfo a la dosañera Detox, ejemplar bajo el cuidado del laureado entrenador Mark Casse. La potra cubrió la distancia de 1.000 metros en la pista de arena con un tiempo oficial de 58.89 segundos. La victoria generó dividendos exactos en taquilla de $3.00 a ganador, $2.40 al place y $2.10 al show.

La segunda foto para el látigo venezolano llegó en la octava competencia, un exigente Allowance Optional Claiming de $70.000. Camacho dictó cátedra sobre los lomos del purasangre Practical Dark en un emocionante recorrido de 1.200 metros de distancia. El cronómetro de los comisarios registró un tiempo final de 1:09.92 para asegurar los máximos honores.

Esta presentación otorgó a los apostadores un dividendo oficial de $8.60 a ganador, $4.00 al place y $2.60 al show. Con estos nuevos lauros, Samy Camacho se consolidó en el segundo puesto de la estadística de jinetes con 55 triunfos. Camacho mantiene una cerrada lucha frente a Diego Herrera, quien comanda la tabla con 57 victorias.

No obstante, el oriundo de Venezuela domina con solvencia el renglón económico con más de $2 millones de dólares producidos. De este modo, es el primer profesional del látigo en superar dicha barrera monetaria esta temporada. Sus números reafirman su consistencia en los circuitos de la hípica de Estados Unidos durante el año en curso.