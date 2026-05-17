¿Sabes cuántos entrenadores han ganado el Preakness Stakes en su única intervención?

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La segunda joya de la Triple Corona, el Preakness Stakes (G1) que gana Napoleon Solo este sábado 16 de mayo en el hipódromo de Laurel Park, arroja muchas estadísticas. Una de ellas, está relacionada directamente con el entrenador Chad Summers, el cual es la primera vez que participaba en la carrera de $2,000,000 y sale airoso.

Summers, nativo de la ciudad de Nueva York, cumplirá 41 años de edad el próximo 9 de octubre. Ha sido el responsable del cuidado y entrenamiento físico de Napoleon Solo, ahora con campaña de tres primeros en cinco salidas y $1,560,520. Con su victoria, ahora forma parte de un increíble club de trainers que tienen de 1-1 en las 151 ediciones de la contienda.

Chad Summers y la lista de élite

El Preakness Stakes (G1) comenzó a correrse en 1873 en el hipódromo de Pimlico. Sin embargo, el entrenador ganador de esa primera edición, John Chamberlain, volvió a triunfar dos años después.

La figura de F.C.Frisbie está grabada en la historia como el primer entrenador con una participación y una victoria. Eso ocurrió en 1901 al tomarse la foto con Effendi. Chad Summers ahora es el preparador número 20 en 151 ediciones en tener -por el momento- ese récord inmaculado de 1-1.

Antes de Summers, en el Siglo 21, aparecen tres entrenadores en esa misma condición. El último de ellos fue Keith Desormeaux, que presentó victorioso a Exaggerator en 2016.

Este es el club de los únicos 1-1 en el Preakness Stakes (G1):