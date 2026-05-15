Remate inesperado: Cinco años y 24 carreras después gana su primera prueba y paga $90 a ganador en Gulfstream Park

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La programación de carreras de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park tiene una agenda de 13 pruebas en el marco de una nueva semana del Royal Palm Meet donde el jockey venezolano Samy Camacho es el líder del meeting en su primera participación completa en Gulfstream Park, en el norte de Florida.

Estados Unidos, Seis años y 24 carreras después gana su primera prueba y paga $90 a ganador

La primera carrera de la agenda de este viernes en Gulfstream tuvo como hora de partida a las 12:57 del mediodía donde se disputó un Maiden Claiming de $31.000 y estaba reservado para purasangres de tres y más años en distancia de 1.600 metros (grama) y participaron ocho ejemplares en la misma.

La victoria de la misma fue para el ejemplar de seis años Smoot an Easy, presentado por el propietario- entrenador Douglas J. Seyler y fue montado por el jockey profesional estadounidense, Wesley Henry.

El ejemplar se mantuvo entre el quinto y sexto puesto hasta los 1.200 metros, no sin antes perseguir parciales de 25.57 en los primeros 400 metros, 50.52 en la media milla, 1:14.07 en los 1.000 metros y 1:25.21 en los tres cuartos de milla, donde comenzó con el remate y la ganaría con un tiempo oficial de 1:33.21 para un parcial final de 12.21 en los metros finales.

El purasangre de seis años consigue así su primera victoria luego de 24 presentaciones cumplidas y generó el increíble pago de $90 a ganador, $28.80 el place y $7.80 el show. Tras realizar la carrera con un dividendo final de 40-1.

Smoot han Easy es un producto del semental Achikulak en la matrona Nancy Doll por Concerto, nacido el 19 de abril del 2021.