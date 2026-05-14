Reina entre machos: Esta es la única yegua entre los 30 mejores caballos del mundo

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La IFHA (Federación Internacional de Actividades Hípicas) en español, dio a conocer este jueves el listado actualizado de los 30 mejores ejemplares del mundo entre el 1 de enero y el 10 de mayo del presente año, donde Ya Ying Rising (NZ) se mantiene en el primer lugar por tercer mes seguido, luego de haber llegado a 20 triunfos consecutivos en pruebas de grama.

Estados Unidos: Esta es la única yegua entre los mejores caballos del mundo según IFHA

Este jueves, la IFHA ((Federación Internacional de Actividades Hípicas) en español publicó su listado actualizado de los mejores purasangres del mundo, donde Ka Ying Rising (NZ) se mantiene en la cima por tercer mes seguido y sobresale la presencia de la yegua de cuatro años, Autumn Glow como la única hembra en el listado de más de 30 ejemplares de todo el mundo.

Autumn Glow es una hembra de cuatro años, nacida del semental The Autumn Sun (AUS) en Vía Africa (SAF) por Var (USA), la cual hace campaña en los óvalos de Australia y tiene una campaña general de 11 victorias en 12 presentaciones y en el presente año ha ganado dos de las tres reuniones que ha corrido, siete de sus triunfos han sido pruebas de grado y tres de ella son G1.

La yegua viene de ver finalizada una racha de 11 victorias consecutivas el pasado mes de abril, donde llegó tercera en el Queen Elizabeth Stakes (G1) que se realizó en el óvalo de Randwich en una distancia de 2.000 metros en grama.