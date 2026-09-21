¿Qué le pasó a Boiled Milk ayer en La Rinconada? Esto dice la resolución

La tarde dominical caraqueña volvió a tener una jornada hípica en el principal óvalo del país, que contó con una programación de 14 carreras donde se disputaron dos pruebas de grado para potros y potras nacionales de dos años, como lo son el Victoreado (GIII) y Lanzarina (GII) donde salieron victoriosos Kilimanjaro y la potra Meheble.

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En la segunda competencia de la jornada dominical se realizó una prueba para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de una (a excepción de las carreras de reclamo), donde participaron un total de 12 yeguas y la victoria la alcanzó Manchega con la monta del jinete profesional Winder Veliz para el entrenador Asdrubal Rojas.

En dicha competencia, partía como una de las grandes favoritas de la competencia antes de su realización, la tordilla Boiled Milk, presentada por el entrenador Henry Trujillo con la conducción de Jaime Lugo Jr.

La Junta Nacional de Comisarios emitió la siguiente resolución sobre la tordilla:

SOLICITUD DE EXAMEN CLÍNICO COMPLETO Y MUESTRAS ESPECIALES

«Vista la actuación del ejemplar BOILEDMILK N° 05, esta Junta de Comisarios procedió a solicitar examen clínico completo a la División de Inspección Veterinaria, todo de conformidad con el articulo N° 66 literal “g” y 290 del Reglamento Nacional de Carreras. Con relación a esta solicitud, la Inspección Veterinaria informó que el ejemplar precitado se presentó SIN LESIONES APARENTES por lo cual se solicitó la toma de muestras especiales».