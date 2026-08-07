Pronósticos Saratoga: picks y el dato clave para el viernes 7 de agosto

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Este viernes continua la sexta semana del Summer Meet en el hipódromo de Saratoga Race, New York, con un programa de diez carreras. La jornada incluye el National Museum of Racing Hall Of Fame (G2) de $400,000 y el Saratoga Oaks (G2) de $500,000 pruebas que complementa una atractiva cartelera en la cual se ven los mejores exponentes. La primera está pautada para iniciar a la 1:10 p.m. hora venezolana.

Meridiano: Datos hípicos para Saratoga, New York

Las once carreras programadas fueron diseñadas cinco en pista de arena y cinco en césped. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1,400m, arena/dirt (1:10 a.m. VEN)

Margarita Molly (2) obtuvo un meritorio segundo puesto en una carrera más larga aquí la última vez y debería beneficiarse de la reducción de distancia .

obtuvo un meritorio segundo puesto en una carrera más larga aquí la última vez y debería beneficiarse de la reducción de distancia Dia Por Dia (8) es ganadora en distancia similar. La carrera es pareja se le puede presentar.

es ganadora en distancia similar. La carrera es pareja se le puede presentar. Admiral Sol (9) también merece ser tenido en cuenta.

Segunda carrera: 1,100m, grama/turf (1:43 p.m. VEN)

Mobile (9) debuta precedida de buenos aprontes. El lote es cómodo y se le puede presentar.

debuta precedida de buenos aprontes. El lote es cómodo y se le puede presentar. Midtown Mischief (2) terminó tercero en esta misma distancia la última vez y parece ser el rival a batir gracias a sus resultados consistentemente buenos .

terminó tercero en esta misma distancia la última vez y parece ser el rival a batir gracias a sus resultados consistentemente buenos Midnight Blue (1) también merecen ser tenidos en cuenta.

Tercera carrera: 1,700m, grama/turf (2:16 p.m. VEN)

Isthereanormalwife (3) terminó en un sólido segundo lugar en C&D la última vez y podría ser la opción a considerar.

terminó en un sólido segundo lugar en C&D la última vez y podría ser la opción a considerar. Coah Ryan (8) tiene buenas figuraciones, insistimos luego de su anterior carrera.

tiene buenas figuraciones, insistimos luego de su anterior carrera. Emotionlyavailble (6) también merecen ser tenidos en cuenta.

Cuarta carrera: 1,200m, arena/dirt (2:49 p.m. VEN)

Long Pour (2) es ganadora en distancias similares y hay que térnela presente .

es ganadora en distancias similares y hay que térnela presente Party in teh Army (7) la distancia le cae de perlas. Es ganadora en la misma .

la distancia le cae de perlas. Es ganadora en la misma Anyway (3) su velocidad la hace temible en esta competición.

Quinta carrera: 1,800m, arena/dirt (3:23 p.m. VEN)

EZ ROLL (4) baja de categoría tras quedar segundo en una competición más fuerte la última vez y se perfila como el rival a batir. Defiende el “dato clave” de la jornada. Para las combinaciones #7 y #1.

Sexta carrera: 1,200m, arena/dirt (3:58 p.m. VEN)

Silverus (12) se perfila como el favorito entre los debutantes en esta primera carrera.

se perfila como el favorito entre los debutantes en esta primera carrera. Hurricane Mo (6) terminó segundo en su última participación y llega con un historial sólido.

terminó segundo en su última participación y llega con un historial sólido. City Of Rome (10) también merece ser considerado.

Séptima carrera: 1,100m, grama/turf (4:33 p.m. VEN)

New York Scrappy (4) ganó de forma impresionante en su última carrera y baja de categoría tras dos victorias consecutivas.

ganó de forma impresionante en su última carrera y baja de categoría tras dos victorias consecutivas. Money Makes Money (4) y Projectability (1) también merecen ser tenidos en cuenta.

Octava carrera: 1,600m, arena/dirt (5:07 p.m. VEN)

Shangrala Road (9) es ganador en la milla. Al bajar de categoría su chance se incrementa.

es ganador en la milla. Al bajar de categoría su chance se incrementa. Sociably Johnny (3) terminó tercero en una carrera de hándicap en Monmouth Park la última vez y podría ser difícil de vencer.

terminó tercero en una carrera de hándicap en Monmouth Park la última vez y podría ser difícil de vencer. Mirage (8) también merecen ser considerados.

Novena carrera: 1,600m, grama/turf, National Museum of Racing Hall of Fame (G2) $400,000 (5:42 p.m. VEN)

TOUCH OF FIRE (1) baja de categoría tras un meritorio cuarto puesto en el Belmont Derby Stakes la última vez y se perfila como el rival a batir. Defiende el segundo “dato clave” de la jornada. Para las combinaciones exóticas #6 y #5.

Décima carrera: 1,900, grama/turf, Saratoga Oaks (G2) de $500,000 (6:17 p.m. VEN)

Faithful Departed (6) obtuvo un meritorio segundo puesto en el Belmont Oaks de Grado 1 la última vez y se lleva el voto.

obtuvo un meritorio segundo puesto en el Belmont Oaks de Grado 1 la última vez y se lleva el voto. Fitz Right (2) quedó tercero en esa misma competición y merece ser considerado.

quedó tercero en esa misma competición y merece ser considerado. Imaginationthelady (5) también participó en ese Grado 1, pero decepcionó.

Décima primera carrera: 1,400, arena/dirt (6:51 p.m. VEN)