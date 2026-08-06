Emisael Jaramillo va por la gloria en California: las dos montas clave del venezolano este viernes en Del Mar

El hipismo norteamericano posa sus ojos sobre el óvalo de Del Mar este viernes 7 de agosto de 2026. El estelar jinete venezolano Emisael Jaramillo buscará dictar cátedra y mantener su racha ganadora en el prestigioso mitin veraniego de California. Con dos compromisos de alta factura asegurados en la segunda mitad de la cartelera, el fusta guariqueño cuenta con las herramientas necesarias para sacudir las pizarras y meterse en el círculo de ganadores.
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De acuerdo con los reportes oficiales de ingresos provistos por Equibase y la oficina de carreras de Del Mar, la jornada del campeón venezolano alcanzará su punto máximo de adrenalina en la séptima carrera de la tarde. Allí conducirá a Jonny's Cap (10-1) en el codiciado Graduation Stakes, un evento selectivo con una jugosa bolsa de $100,000 en premios en distancia de 5 1/2 furlongs. Previamente, en la sexta competencia, el criollo afilará sus condiciones sobre los lomos de I Know Nothing (6-1), un veloz competidor que promete pelear la punta desde el arranque y servir de antesala perfecta para una tarde que puede ser histórica para el turf venezolano.
El análisis de sus compromisos:
- 6ta Carrera: I Know Nothing (Morning Line: 6-1)
Jaramillo iniciará su jornada en una emocionante prueba de velocidad pura sobre la pista de arena. Con una cotización inicial de 6-1, este ejemplar se perfila como el principal enemigo de los favoritos de la carrera. Los analistas destacan que el estilo enérgico y la agresividad del venezolano saliendo del aparato serán claves para buscar la punta desde el arranque en los 5 1/2 furlongs.
- 7ma Carrera: Jonny's Cap (Morning Line: 10-1) - Graduation Stakes ($100,000) Inmediatamente después, el jinete criollo asumirá un reto selectivo al conducir a Jonny's Cap en el prestigioso Graduation Stakes, un evento con una jugosa bolsa de $100,000 en premios. En esta exigente competencia sobre 5 1/2 furlongs en arena, el Morning Line oficial etiqueta al ejemplar con un dividendo de 10-1. Pese al pronóstico inicial, el entorno del caballo confía plenamente en la capacidad de Jaramillo para administrar las energías y rematar con fuerza en la recta decisiva de Del Mar, convirtiéndolo en el gran "lanzazo" clásico de la tarde.