Emisael Jaramillo va por la gloria en California: las dos montas clave del venezolano este viernes en Del Mar

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El hipismo norteamericano posa sus ojos sobre el óvalo de Del Mar este viernes 7 de agosto de 2026. El estelar jinete venezolano Emisael Jaramillo buscará dictar cátedra y mantener su racha ganadora en el prestigioso mitin veraniego de California. Con dos compromisos de alta factura asegurados en la segunda mitad de la cartelera, el fusta guariqueño cuenta con las herramientas necesarias para sacudir las pizarras y meterse en el círculo de ganadores.

Estados Unidos: Emisael Jaramillo va por la gloria en California: las dos montas clave del venezolano este viernes

De acuerdo con los reportes oficiales de ingresos provistos por Equibase y la oficina de carreras de Del Mar, la jornada del campeón venezolano alcanzará su punto máximo de adrenalina en la séptima carrera de la tarde. Allí conducirá a Jonny's Cap (10-1) en el codiciado Graduation Stakes, un evento selectivo con una jugosa bolsa de $100,000 en premios en distancia de 5 1/2 furlongs. Previamente, en la sexta competencia, el criollo afilará sus condiciones sobre los lomos de I Know Nothing (6-1), un veloz competidor que promete pelear la punta desde el arranque y servir de antesala perfecta para una tarde que puede ser histórica para el turf venezolano.

El análisis de sus compromisos: