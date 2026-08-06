Así quedaron los resultados de las carreras en Saratoga para el jueves 6-8-2026

Este jueves se corrió el segundo día de carreras de la semana en el hipódromo de Saratoga, New York, con un programa de diez carreras correspondiente al Summer Meet. La jornada inició a la 1:10 p.m., hora venezolana.
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Meridiano: Resultados hípicos para Saratoga
El jinete boricua Manuel Franco se convierte en el más valioso de la jornada con tres victorias. Mientras que el jockey Salón de la Fama, Javier Castellano, consigue dos triunfos para acercarse a las seis mil victorias de por vida en Estados Unidos.
PRIMERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:37.06
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|
Golden Symphony
|
M. Franco
|7.54
|4.12
|2.40
|2
|1
|
Shipsational
|
D. Davis
|
5.74
|2.70
|3
|3
|
Interlock Empire
|
I. Ortiz, Jr.
|2.10
Entrenador: L. Rice
SEGUNDA CARRERA - 1.700 MTS - (grama) TPO 1:44.87
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|
Howard's Hope
|
M. Franco
|
14.24
|5.32
|3.78
|2
|5
|
Al Mowashaah
|
I. Ortiz, Jr.
|
3.30
|2.68
|3
|10
|
Captain George
|
J. Rodríguez
|3.96
Entrenador: H. De Paz
TERCERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:25.18
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|
How Much Is Enough
|
D. Davis
|
6.60
|4.68
|3.94
|2
|5
|
Always Honest
|
K. Carmouche
|
14.52
|8.48
|3
|8
|
Kings Landyn
|
R. Gutiérrez
|6.38
Entrenador: L. Rice
CUARTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.60
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|
City Blocks
|
S. Gonzalez
|
7.38
|3.64
|3.26
|2
|2
|
Play Good Pay Good
|
F. Prat
|
5.76
|3.78
|3
|4
|
Short Shift
|
I. Ortiz, Jr.
|6.06
Entrenador: M. Kantarmaci
QUINTA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:03.14
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|
Until Last Call
|
M. Franco
|
46.88
|17.84
|9.30
|2
|6
|
Sir Walta
|
J. Castellano
|
3.82
|3.26
|3
|2
|
High Leverage
|
I. Ortiz, Jr.
|3.34
Entrenador: J. T. Ryerson
SEXTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.92
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|
Beach Belle
|
T. Gaffalione
|
7.54
|4.78
|3.48
|2
|10
|
Cody's Approval
|
M. Franco
|
6.64
|5.36
|3
|6
|
Hammers Nickel
|
F. Prat
|7.44
Entrenador: D. Whitworth Beckman
SÉPTIMA CARRERA - 1.600 MTS - (grama/turf) TPO 1:34.80
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|
Risk Tolerance (IRE)
|
F. Prat
|
3.96
|3.18
|2.32
|2
|5
|
Highlands Way
|
M. Franco
|
5.98
|3.40
|3
|4
|
Siyouincanada (FR)
|
I. Ortiz, Jr.
|3.14
Entrenador: C. C. Brown
OCTAVA CARRERA - 1.800 MTS - (grama/turf) TPO 1:48.97
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|
Starship Titan
|
J. Castellano
|
5.50
|2.94
|2.50
|2
|9
|
A Bourbon for Toby
|
I. Ortiz, Jr.
|
3.74
|3.22
|3
|3
|
Early Adopter (GB)
|
M. Franco
|4.12
Entrenador: M. Nevin
NOVENA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:22.80 John Morrissey Stakes
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Buttah
|J. Castellano
|13.80
|5.28
|4.84
|2
|10
|Doc Sullivan
|I. Ortiz Jr
|4.46
|3.64
|3
|7
|Acoustic Ave
|J. Lezcano
|7.60
Entrenador: Ilkay Kantarmaci
DÉCIMA CARRERA - 1.470 MTS - (grama/turf) TPO
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|Intothewildderness
|J. Otiz
|11.58
|5.88
|4.02
|2
|3
|Italianne
|I. Ortiz Jr
|6.86
|5.28
|3
|10
|Sky Low Low
|K. Davis
|5.54
Entrenador: C. Baker