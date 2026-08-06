Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en Saratoga para el jueves 6-8-2026

Diez carreras fueron programadas para esta jornada en New York

Por

Darwin Dumont
Jueves, 06 de agosto de 2026 a las 06:45 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en Saratoga para el jueves 6-8-2026
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Este jueves se corrió el segundo día de carreras de la semana en el hipódromo de Saratoga, New York, con un programa de diez carreras correspondiente al Summer Meet. La jornada inició a la 1:10 p.m., hora venezolana.

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Meridiano: Resultados hípicos para Saratoga

El jinete boricua Manuel Franco se convierte en el más valioso de la jornada con tres victorias. Mientras que el jockey Salón de la Fama, Javier Castellano, consigue dos triunfos para acercarse a las seis mil victorias de por vida en Estados Unidos. 

  

PRIMERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:37.06

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4

Golden Symphony

M. Franco

 7.54 4.12 2.40
2 1

Shipsational

D. Davis

  

5.74

 2.70
3 3

Interlock Empire

I. Ortiz, Jr.

     2.10

Entrenador: L. Rice

SEGUNDA CARRERA - 1.700 MTS - (grama) TPO 1:44.87

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3

Howard's Hope

M. Franco

14.24

 5.32 3.78
2 5

Al Mowashaah

I. Ortiz, Jr.

  

3.30

 2.68
3 10

Captain George

J. Rodríguez

     3.96

Entrenador: H. De Paz

TERCERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:25.18

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3

How Much Is Enough

D. Davis

6.60

 4.68 3.94
2 5

Always Honest

K. Carmouche

  

14.52

 8.48
3 8

Kings Landyn

R. Gutiérrez

     6.38

Entrenador: L. Rice

CUARTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.60

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3

City Blocks

S. Gonzalez

7.38

 3.64 3.26
2 2

Play Good Pay Good

F. Prat

  

5.76

 3.78
3 4

Short Shift

I. Ortiz, Jr.

     6.06

Entrenador: M. Kantarmaci

QUINTA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:03.14

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4

Until Last Call

M. Franco

46.88

 17.84 9.30
2 6

Sir Walta

J. Castellano

  

3.82

 3.26
3 2

High Leverage

I. Ortiz, Jr.

     3.34

Entrenador: J. T. Ryerson

SEXTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.92

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2

Beach Belle

T. Gaffalione

7.54

 4.78 3.48
2 10

Cody's Approval

M. Franco

  

6.64

 5.36
3 6

Hammers Nickel

F. Prat

     7.44

Entrenador: D. Whitworth Beckman

SÉPTIMA CARRERA - 1.600 MTS - (grama/turf) TPO 1:34.80

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6

Risk Tolerance (IRE)

F. Prat

3.96

 3.18 2.32
2 5

Highlands Way

M. Franco

  

5.98

 3.40
3 4

Siyouincanada (FR)

I. Ortiz, Jr.

     3.14

Entrenador: C. C. Brown

OCTAVA CARRERA - 1.800 MTS - (grama/turf) TPO 1:48.97

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2

Starship Titan

J. Castellano

5.50

 2.94 2.50
2 9

A Bourbon for Toby

I. Ortiz, Jr.

  

3.74

 3.22
3 3

Early Adopter (GB)

M. Franco

     4.12

Entrenador: M. Nevin

NOVENA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:22.80 John Morrissey Stakes 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Buttah J. Castellano 13.80 5.28 4.84
2 10 Doc Sullivan I. Ortiz Jr   4.46 3.64
3 7 Acoustic Ave J. Lezcano     7.60

Entrenador: Ilkay Kantarmaci

DÉCIMA CARRERA - 1.470 MTS - (grama/turf) TPO 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 8 Intothewildderness J. Otiz 11.58 5.88 4.02
2 3 Italianne I. Ortiz Jr   6.86 5.28
3 10 Sky Low Low K. Davis     5.54

Entrenador: C. Baker

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