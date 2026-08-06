Este lunes llega la edición 105 de la subasta selecta de Fasig-Tipton en Saratoga

La 105.ª edición de la subasta de Saratoga de la prestigiosa firma Fasig-Tipton, considerada la joya de la corona de las ventas de potros de un año (yearlings) en Norteamérica, se celebrará los días 10 y 11 de agosto de 2026. El evento tendrá lugar a partir de las 6:30 p.m. hora venezolana, en el emblemático Pabellón de Subastas Humphrey S. Finney en Saratoga Springs, New York.
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Un total 230 yearlings muestra el catálogo
Para este año, la organización ha seleccionado un catálogo exclusivo de 230 ejemplares de élite evaluados minuciosamente por su conformación física y pureza sanguínea.
Esta subasta destaca históricamente por liderar los índices norteamericanos en porcentaje de graduados ganadores de carreras de Grado 1. Entre sus casos de éxito recientes sobresalen campeones de la talla de Sierra Leone (ganador de la Breeders' Cup Classic) y Journalism (ganador del Preakness Stakes).
Sementales y pedigrís más destacados del catálogo 2026
El mercado de este año viene fuertemente impulsado por sementales establecidos de primer nivel y la expectativa de nuevas corrientes sanguíneas comerciales:
- Not This Time: Lidera el volumen de la oferta en el catálogo. Se consolida como un semental de altísimo interés tras haber sido el responsable del precio máximo (sale topper) en ediciones previas con un producto vendido por 3.4 millones de dólares.
- Flightline: Su primera generación de yearlings debuta en el mercado comercial de este nivel. Al ser un Caballo del Año invicto y un graduado millonario de esta misma subasta en 2019, sus hijos acaparan las miradas de los inversores internacionales.
- Gun Runner: Mantendrá su estatus estelar tras dominar el mercado con múltiples productos vendidos por sumas de siete cifras (incluida una potranca de 1.9 millones de dólares en Saratoga) y producir al campeón Sierra Leone.
- Into Mischief y Curlin: Los sementales líderes en las estadísticas generales de Norteamérica aportan solidez al catálogo mediante hermanos y parientes directos de corredores clásicos.
- Life Is Good: El semental de WinStar cuenta con piezas clave en el catálogo, incluyendo a la media hermana del doble ganador de Grado 1, Seize the Grey.
- Jack Christopher y Yaupon: Encabezan la representación de los sementales jóvenes con sus primeras generaciones tras un sólido desempeño comercial en las subastas de apertura de temporada.