Este lunes llega la edición 105 de la subasta selecta de Fasig-Tipton en Saratoga

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La 105.ª edición de la subasta de Saratoga de la prestigiosa firma Fasig-Tipton, considerada la joya de la corona de las ventas de potros de un año (yearlings) en Norteamérica, se celebrará los días 10 y 11 de agosto de 2026. El evento tendrá lugar a partir de las 6:30 p.m. hora venezolana, en el emblemático Pabellón de Subastas Humphrey S. Finney en Saratoga Springs, New York.

Un total 230 yearlings muestra el catálogo

Para este año, la organización ha seleccionado un catálogo exclusivo de 230 ejemplares de élite evaluados minuciosamente por su conformación física y pureza sanguínea.

Esta subasta destaca históricamente por liderar los índices norteamericanos en porcentaje de graduados ganadores de carreras de Grado 1. Entre sus casos de éxito recientes sobresalen campeones de la talla de Sierra Leone (ganador de la Breeders' Cup Classic) y Journalism (ganador del Preakness Stakes).

Sementales y pedigrís más destacados del catálogo 2026

El mercado de este año viene fuertemente impulsado por sementales establecidos de primer nivel y la expectativa de nuevas corrientes sanguíneas comerciales: