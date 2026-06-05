Pronósticos Saratoga: picks gratis y el dato clave para el viernes 5 de junio

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El hipódromo de Saratoga mantiene las emociones a flor de piel y ofrece una llamativa cartelera para este viernes 5 de junio, donde en esta ocasión catorce competencias se roban la atención de los aficionados como parte de la exitosa mini-temporada denominada “Belmont en Saratoga”.

La jornada presenta varias pruebas de alto calibre. Sin duda, una de las que genera mayor interés y expectativa dentro del público es la décima carrera de la tarde, el Acorn Stakes (G1) de medio millón de dólares en recorrido de 1,800 metros (1 1/8 millas), donde la ganadora de las Kentucky Oaks, Always a Runner, intentará seguir invicta en cuatro salidas ante las enemigas de turno que tiene.

Análisis de las carreras y picks para Saratoga

La acción comienza temprano con la primera carrera del programa, la cual se escenifica en recorrido de 1,800 metros sobre la pista de arena, bajo la condición de Maiden Special Weight con una atractiva bolsa de $115,000 por repartir.

A continuación, presentamos nuestras recomendaciones y análisis detallado para asegurar las mejores combinaciones. Recuerda que puedes realizar tus jugadas para este hipódromo en Meridiano Bet, la plataforma donde juegas, ganas y cobras seguro:

Primera Carrera | 1.800m, arena (11:45 p.m. VEN)

Hadrian’s Wall (8): El hijo de Curlin ha llegado segundo en par de actuaciones. Es lógico.

El hijo de Curlin ha llegado segundo en par de actuaciones. Es lógico. Commerce (3): Buen dupla que intentará sacar de este grupo al vástago de Street Sense.

Buen dupla que intentará sacar de este grupo al vástago de Street Sense. Sorrentino (5): Sorpresa en puerta para el establo de Todd Pletcher.

Segunda Carrera | 1.200m, arena (12:19 p.m. VEN)

Hit The Post (3): Es una gran oportunidad de Christopher Elliot de conseguir la victoria.

Es una gran oportunidad de Christopher Elliot de conseguir la victoria. Elysian Meadows (2): Junior Alvarado en los controles inspira confianza.

Junior Alvarado en los controles inspira confianza. Projectability (6): Anda en gran forma. Lleva tres al hilo.

Tercera Carrera | 1.300m, grama (12:54 p.m. VEN)

Noble Edition (7): Potro que debuta para el establo de Brad Cox, con Lasix y 121 Libras.

Potro que debuta para el establo de Brad Cox, con Lasix y 121 Libras. Tab At Zanzibar (3): El otro de Cox que tuvo un estreno aceptable y por poco gana.

El otro de Cox que tuvo un estreno aceptable y por poco gana. Presidential Power (4): Llega a su primera carrera con par de ejercicios llamativos donde voló.

Cuarta Carrera | 1.400m, arena (1:29 p.m. VEN) – Bed o’ Roses Stakes (G2)

Ways and Means (3): Chad Brown le puso el ojo a este evento y confía en Prat.

Chad Brown le puso el ojo a este evento y confía en Prat. Senza Parole (4): La otra de Brown, quiere asegurar la Exacta con Irad en el lomo.

La otra de Brown, quiere asegurar la Exacta con Irad en el lomo. Grand Job (1): No la ignoren en sus combinaciones. Su última carrera es de Grado 1.

Quinta Carrera | 1.100m, grama (2:04 p.m. VEN)

Di Natale (7): Con el buen puesto de salida y el entrenamiento de Wesley Ward, decidirá

Con el buen puesto de salida y el entrenamiento de Wesley Ward, decidirá Emblaze (1): La potra de Miguel Clement puede lucirse contra las mayores aquí.

La potra de Miguel Clement puede lucirse contra las mayores aquí. Silsbee (11): A pesar del lugar de salida que posee, no la podemos subestimar.

Sexta Carrera | 1.700m, grama (2:40 p.m. VEN)

Shelzawa (Fr) (8): Debuta en Norteamérica con Lasix. Lleva la dupla de Prat-Brown.

Debuta en Norteamérica con Lasix. Lleva la dupla de Prat-Brown. Deference (3): En la pasada estuvo a punto de ganar. Miguel Clement la regresa en forma.

En la pasada estuvo a punto de ganar. Miguel Clement la regresa en forma. Isadora Duncan (Ire) (1): Cambia de cuadra y Bill Mott la inscribe aquí. Tiene potente remate.

Séptima Carrera | 1.800m, arena (3:16 p.m. VEN)

Money Game (8): Invicto en tres salidas, buscará superar esta alcabala que se llama Saratoga.

Invicto en tres salidas, buscará superar esta alcabala que se llama Saratoga. Gould’s Gold (9): Figurador selectivo de respeto, hay que incluirlo en sus boletos.

Figurador selectivo de respeto, hay que incluirlo en sus boletos. Bramito (2): Le gusta correr en este hipódromo. Lleva de 5-3 en Saratoga.

Octava Carrera | 1.100m, grama (3:52 p.m. VEN)

Mentee (10): El récord-horse puede volver a mostrar su velocidad en este lote y superficie.

El récord-horse puede volver a mostrar su velocidad en este lote y superficie. Determined Kingdom (12): Figurador en pruebas selectivas de tiros cortos, puede sorprender.

Figurador en pruebas selectivas de tiros cortos, puede sorprender. Final Veredict (3): Desde hace rato ha amenazado con ganar. Este viernes puede ser el día.

Novena Carrera | 1.700m, grama (4:28 p.m. VEN) – Wonder Again (G2)

Lion Lake (8): La verdad es que esta potra hija de Dark Angel (Ire) tiene las condiciones para regresar en plan victorioso, pues sus dos últimas derrotas han sido de manera increíble. El trainer Brendan Walsh tiene un importante 16% de efectividad en carreras selectivas de grado.

Décima Carrera | 1.800m, arena (5:08 p.m. VEN) – Acorn (G1)

Always a Runner (5): Va a su prueba de fuego en este escenario después de ganar las Kentucky Oaks

Va a su prueba de fuego en este escenario después de ganar las Kentucky Oaks Counting Starts (2): Le montan a Irad Ortiz Jr. para intentar asegurar el triunfo después de su excelente carrera en Churchill Downs

Undécima Carrera | 1.900m, grama (5:46 p.m. VEN) – New York (G1)

Gezora (Fr) (9): Puede volver a triunfar en Estados Unidos ahora entrenada por Bill Mott.

Puede volver a triunfar en Estados Unidos ahora entrenada por Bill Mott. Portfolio Duration (GB) (1): Con una buena estrategia de Prat, a esta costará superarla.

Con una buena estrategia de Prat, a esta costará superarla. Cankoura (Fr) (6): Hace su estreno en Norteamérica de la mano del prestigioso trainer francés Francis-Henri Graffard para los colores del Aga Khan.

Duodécima Carrera | 1.800m, arena (6:25 p.m. VEN) – Ogden Phipps (G1)

Nitrogen (5): La campeona de Mark Casse está invicta en este escenario y correrá como el dato clave de Meridiano. Su jinete habitual José Ortiz estará en el sillín de la ganadora de 7 en 15 salidas para más de $2.4 millones.

Décimotercera Carrera | 1.700m, grama (7:04 p.m. VEN)

Grace and Grit (6): Un inspirado Jaime Rodríguez buscará imponer a esta potra que es ganadora en la distancia.

Un inspirado Jaime Rodríguez buscará imponer a esta potra que es ganadora en la distancia. Karley B (7): Puede volver a triunfar como lo hizo en su pasada carrera el 9 de mayo.

Puede volver a triunfar como lo hizo en su pasada carrera el 9 de mayo. Angel Gift (1): Estrena Lasix y retorna con una importante experiencia selectiva.

Décimocuarta Carrera | 1.600m, grama (7:43 p.m. VEN)