Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 12 de junio

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La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, es la primera cartelera de la undécima semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista sintética, grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con once carreras, que no incluye stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.100m, arena (12:50 p.m. VEN)

Don't Go Astray (2) ha demostrado estar entre los primeros puestos en esta distancia y pista, y podría ser el rival a batir tras quedar segundo aquí en enero .

ha demostrado estar entre los primeros puestos en esta distancia y pista, y podría ser el rival a batir tras quedar segundo aquí en enero St Joe Kmac (5) debuta precedida de buenos ajustes .

debuta precedida de buenos ajustes Baby Rasta (8) también merece ser tenido en cuenta.

Segunda carrera: 1.664m, tapeta (1:22 p.m. VEN)

Pretty Geisha (1) terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma distancia la última vez y podría mejorar ese resultado para llevarse la victoria .

terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma distancia la última vez y podría mejorar ese resultado para llevarse la victoria American Popstar (6) es ganadora en distancia similar. Tiene potencial como para salir airosa.

es ganadora en distancia similar. Tiene potencial como para salir airosa. Imperia Blue (3) también merece ser considerada.

Tercera carrera: 1.600m, arena (1:54 p.m. VEN)

Sister Slew (7) baja de categoría tras quedar segunda en pista de césped y podría ser difícil de vencer a pesar de su decepcionante última carrera. Defiende el DATO CLAVE de la jornada.

Cuarta carrera: 1.000m, tapeta (2:26 p.m. VEN)

War Warrior (2) se perfila como el rival a batir tras conseguir su primera victoria de forma impresionante en Gulfstream la última vez .

se perfila como el rival a batir tras conseguir su primera victoria de forma impresionante en Gulfstream la última vez Velociraptor (6) es ganador en esta distancia y tiene posibilidades con sus últimas carreras.

es ganador en esta distancia y tiene posibilidades con sus últimas carreras. Rockingham Joe (4) también merecen ser tenidos en cuenta.

Quinta carrera, 1.664m, tapeta (2:58 p.m. VEN)

Nina's Last Gift (1) puede recuperarse de una actuación decepcionante en carreras de stakes y ganó en esta misma distancia y pista en marzo .

puede recuperarse de una actuación decepcionante en carreras de stakes y ganó en esta misma distancia y pista en marzo No Other Like You (9) enemigo a considerar .

enemigo a considerar Role Play (6) completan la lista de finalistas

Sexta carrera: 1.100, tapeta (3:31 p.m. VEN)

Modern Beauty (6) se perfila como la favorita tras quedar segunda por poco margen en Tampa Bay Downs la última vez .

se perfila como la favorita tras quedar segunda por poco margen en Tampa Bay Downs la última vez Bodacious Queen (3) tiene par de figuraciones que le acreditan chance.

tiene par de figuraciones que le acreditan chance. Hello Poochy Lou (1) también merecen ser tenidas en cuenta.

Séptima carrera: 1.600m, arena (4:04 p.m. VEN)

Other Level (7) se impuso de forma contundente a C&D en su última carrera y, tras dos victorias consecutivas, se perfila como el rival a batir .

se impuso de forma contundente a C&D en su última carrera y, tras dos victorias consecutivas, se perfila como el rival a batir O Captain (3) tiene buenas victorias en distancia más corta. Cuidado.

tiene buenas victorias en distancia más corta. Cuidado. Song So Sweet (5) también merecen ser tenidos en cuenta.

Octava carrera; 1.664m, tapeta (4:34 p.m. VEN)

Private Thoughts (2) ganó en esta misma distancia y pista en diciembre y ha quedado entre los primeros puestos en tres de sus últimas cuatro carreras, lo que lo convierte en el rival a batir .

ganó en esta misma distancia y pista en diciembre y ha quedado entre los primeros puestos en tres de sus últimas cuatro carreras, lo que lo convierte en el rival a batir Papa Golf (6) ganó en su última salida y la repetida es probable.

ganó en su última salida y la repetida es probable. Bail Us Out (5) quedó segundo en esta misma distancia y pista en su última participación.

Novena carrera, 1.664m, tapeta (5:05 p.m. VEN)