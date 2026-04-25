Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 25 de abril

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La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, corresponde a la cuarta semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con once carreras, que incluye seis pruebas stakes, exclusivas para ejemplares criados en la Florida. Cada prueba repartirá 100 mil dólares, para un total de $600 mil. Esta jornada inicia a las 12:05 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, grama (12:05 p.m. VEN)

Aporia (4) terminó en un meritorio segundo lugar en Tampa Bay Downs la última vez y podría ser la opción a considerar .

terminó en un meritorio segundo lugar en Tampa Bay Downs la última vez y podría ser la opción a considerar Pan Pan (1) ha demostrado capacidad con las más recientes carreras.

ha demostrado capacidad con las más recientes carreras. Golden Hope (6) también merece ser tenido en cuenta.

Segunda carrera: 1.000m, tapeta (12:34 p.m. VEN)

Nano Man (9) es ganador en esta distancia y tiene potencial como hacerlo bien en este lote.

es ganador en esta distancia y tiene potencial como hacerlo bien en este lote. Lodato (1) terminó tercero en su última carrera y ha obtenido buenos resultados en sus últimas participaciones en esta distancia y pista .

terminó tercero en su última carrera y ha obtenido buenos resultados en sus últimas participaciones en esta distancia y pista Grand Joker (4) merece ser considerado.

Tercera carrera: 1.100m, tapeta (1:04 p.m. VEN)

Street Sue (7) baja de categoría tras una actuación decepcionante la última vez, pero ya ha demostrado su capacidad para lograr el triunfo.

baja de categoría tras una actuación decepcionante la última vez, pero ya ha demostrado su capacidad para lograr el triunfo. Khozy Me Up (5) corre con “Blinkers” por primera vez, que lo hará mejorar para este compromiso.

corre con “Blinkers” por primera vez, que lo hará mejorar para este compromiso. Terrimendous (3) cuidado con este ejemplar que baja de categoría y podría beneficiarle.

Cuarta carrera: 1.100m, tapeta (1:33 p.m. VEN)

Hollywood Mayhem (4) ganó en esta misma pista la última vez y podría repetir la hazaña a pesar de su larga ausencia .

ganó en esta misma pista la última vez y podría repetir la hazaña a pesar de su larga ausencia Maitre D (5) terminó tercero la última vez y ha ganado dos veces en esta misma pista .

terminó tercero la última vez y ha ganado dos veces en esta misma pista Schnittker (2) quedó entre los primeros puestos recientemente en esta misma pista.

Quinta carrera, 1.700m, grama (2:04 p.m. VEN)

Our Souper Hero (8) ganó en esta misma distancia y pista la última vez y parece el rival a batir con dos victorias en cinco carreras .

ganó en esta misma distancia y pista la última vez y parece el rival a batir con dos victorias en cinco carreras Ashley's Archer (6) es ganadora en distancia similar y puede estar entre los primeros.

es ganadora en distancia similar y puede estar entre los primeros. Discreet Dancer (11) también merece ser tenido en cuenta.

Sexta carrera: 1.300m, arena, FHBPA Fillies and Mares Sprint Stakes $100,000 (2:37 p.m. VEN)

Mystic Lake (3) baja de categoría tras su decepcionante actuación en la carrera de Grado 1 en Keeneland la última vez, pero había ganado de forma impresionante antes de eso .

baja de categoría tras su decepcionante actuación en la carrera de Grado 1 en Keeneland la última vez, pero había ganado de forma impresionante antes de eso Nic's Style (5) es el rival de gran consideración esta ganadora de siete carreras.

es el rival de gran consideración esta ganadora de siete carreras. Just A Philly (4) ganadora de cinco carreras y también merece ser tenida en cuenta.

Séptima carrera: 1.200m, grama, FHBPA Sophomore Sprint Stakes $100,000 (3:21 p.m. VEN)

Maykomotion (7) ganó de forma contundente en Tampa Bay Downs la última vez y se perfila como el rival a batir .

ganó de forma contundente en Tampa Bay Downs la última vez y se perfila como el rival a batir Diciassette (2) terminó tercero en el Hutcheson Stakes aquí la última vez, a pesar de tropezar en la salida .

terminó tercero en el Hutcheson Stakes aquí la última vez, a pesar de tropezar en la salida Rockies Balboa (9) fue segundo en esa misma carrera en Tampa Bay Downs.

Octava carrera; 1.700m, grama, FHBPA Turf Stakes $100,000 (3:50 p.m. VEN)

Private Thoughts (2) se perfila como el rival a batir tras su victoria en esta misma distancia y su tercer puesto en una carrera similar la última vez .

se perfila como el rival a batir tras su victoria en esta misma distancia y su tercer puesto en una carrera similar la última vez Tank (5) su velocidad lo hace temible, viene de un meritorio tercer lugar.

su velocidad lo hace temible, viene de un meritorio tercer lugar. Adios Cole (6) merece ser considerado en este compromiso.

Novena carrera; 1.200m, arena, FHBPA Sophomore Fillies Sprint Stakes $100,000 (4:19 p.m. VEN)

Mythical (5) parece ser el rival a batir, tras haber ganado el Any Limit Stakes en esta misma distancia y pista la última vez, y cuenta con un impresionante historial en este hipódromo. Defiende el dato CLAVE de la jornada.

Décima carrera; 1.300m, arena, FHBPA Sprint Stakes $100,000 (4:49 p.m. VEN)

Damon's Mound (8) ganó esta carrera la última vez y se perfila como el rival a batir tras esa impresionante actuación .

ganó esta carrera la última vez y se perfila como el rival a batir tras esa impresionante actuación Hurricane Nelson (3) terminó segundo en una carrera de Grado 3 en Belmont antes de ganar en la misma pista .

terminó segundo en una carrera de Grado 3 en Belmont antes de ganar en la misma pista Flood Zone (6) finalizó tercero en la misma carrera que el favorito.

Undécima carrera; 1.600m, grama, FHBPA Fillies and Mares Turf Stakes $100,000 (5:21 p.m. VEN)