Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 20 de junio

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La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, es la seguna cartelera de la duodécima semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista sintética, grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con once carreras, que incluye el Azalea stakes de $100.000 en distancia de 1,400 metros en arena. Esta jornada inicia a las 12:20 p.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.000m, tapeta (12:20 p.m. VEN)

Inhonorofsonny (7) se quedó a las puertas de la victoria al quedar cuarto en su última carrera y podría mejorar su actuación con esa experiencia.

se quedó a las puertas de la victoria al quedar cuarto en su última carrera y podría mejorar su actuación con esa experiencia. Sofocles (4) no consideren las más recientes. La carrera se presta para una sorpresa.

no consideren las más recientes. La carrera se presta para una sorpresa. Flying Ash (6) completan la lista de finalistas.

Segunda carrera: 1.000m, arena (12:49 p.m. VEN)

Whole Lotta Rosie (4) se alza como la líder del mercado entre las recién llegadas en este concurso inaugural .

se alza como la líder del mercado entre las recién llegadas en este concurso inaugural Colombina (1) carrera de debutantes, que se debe considerar.

carrera de debutantes, que se debe considerar. Sheila Magic (7) también merece ser considerada.

Tercera carrera: 1.664m, tapeta (1:19 p.m. VEN)

Carcone (1) ha quedado entre los primeros en sus dos últimas carreras y puede aprovechar esa regularidad para ganar esta prueba de reclamo .

ha quedado entre los primeros en sus dos últimas carreras y puede aprovechar esa regularidad para ganar esta prueba de reclamo Alinao Forever (3) es ganador en distancia similar. El lote es compacto se le puede presentar.

es ganador en distancia similar. El lote es compacto se le puede presentar. Wannabeeloved (5) completan la lista de finalistas.

Cuarta carrera: 1.100m, tapeta (1:49 p.m. VEN)

Dancing Miracle (3) podría ser el rival a batir a pesar de haber subido de categoría tras sus decepcionantes actuaciones en pista .

podría ser el rival a batir a pesar de haber subido de categoría tras sus decepcionantes actuaciones en pista Khozy Me Up (2) tiene par de figuraciones en carreras previas. Puede demostrar su habilidad aquí.

tiene par de figuraciones en carreras previas. Puede demostrar su habilidad aquí. Terrimendous (8) también merecen ser tenidos en cuenta.

Quinta carrera, 1.200m, arena (2:19 p.m. VEN)

Emerging Leader (4) dupla venezolana con mucha opción al triunfo. Seguro estará en el orden tras de dos segundos consecutivos. Defiende el DATO CLAVE de la carrera.

Sexta carrera: 900, arena (2:49 p.m. VEN)

Strike (1) terminó en un meritorio segundo lugar en y debería salir fortalecido de esa experiencia.

terminó en un meritorio segundo lugar en y debería salir fortalecido de esa experiencia. Road To Midnight (8) debutante de buen pedigrí y grandes ejercicios. Cuidado.

debutante de buen pedigrí y grandes ejercicios. Cuidado. Classic Roadster (2) es un nuevo participante interesantes que podrían dejar huella.

Séptima carrera: 1.100m, tapeta (3:19 p.m. VEN)

Blond Jak (2) ganó de forma contundente la última vez y, tras su dominante actuación en este circuito y distancia, se perfila como el rival a batir .

ganó de forma contundente la última vez y, tras su dominante actuación en este circuito y distancia, se perfila como el rival a batir Travel Happy (4) es ganador de cuatro carrera en distancia similar y pista, para este compromiso.

es ganador de cuatro carrera en distancia similar y pista, para este compromiso. Wudhooh (3) también merece ser tenido en cuenta.

Octava carrera; 1.200m, arena (3:49 p.m. VEN)

Classy Prince (5) terminó segundo por poco en esta misma distancia la última vez, y ese resultado sugiere que puede mejorar su actuación al subir de categoría.

terminó segundo por poco en esta misma distancia la última vez, y ese resultado sugiere que puede mejorar su actuación al subir de categoría. Ez Orb Not (2) fue subcampeón la última vez y quedó de turno.

fue subcampeón la última vez y quedó de turno. Motor City Man (3) debuta en esta carrera con buenos ejercicios.

Novena carrera, 1.700m, tapeta (4:21 p.m. VEN)

Bettera (6) ganó de forma contundente en esta pista la última vez y parece ser el rival a batir.

ganó de forma contundente en esta pista la última vez y parece ser el rival a batir. Space Launch (5) terminó segundo la última vez . Está de turno. No lo descuiden .

terminó segundo la última vez Está de turno. No lo descuiden Ardid (3) también merece ser tenido en cuenta.

Décima carrera, 1.400m, arena, Azalea Stakes $100,000 (4:54 p.m. VEN)

Late Night Text (3) ganó de forma contundente a C&D la última vez y se lleva el voto a pesar de subir de categoría .

ganó de forma contundente a C&D la última vez y se lleva el voto a pesar de subir de categoría Winplaceandshow (1) es ganador en distancia similares. Es fuerte contendor ante estos rivales.

es ganador en distancia similares. Es fuerte contendor ante estos rivales. Flowko (2) también merecen ser tenidos en cuenta.

Undécima carrera, 1.664m, tapeta (5:24 p.m. VEN)