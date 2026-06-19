¿Buscas Ganadores? Los datos más claros con Meridiano Hípico y La Previa Internacional

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Este sábado 20 de junio y como previa al Día del Padre, el calendario hípico en Norteamérica presenta interesantes eventos. En el caso del hipódromo de Churchill Downs, se celebrará una jornada nocturna especial a partir de las 6:00 p.m. (Hora de Venezuela) con el Chicago Stakes (G3) como prueba principal.

En cambio, Gulfstream Park estará llena de emoción con una programación de 11 competencias y la disputa del Azalea Stakes de $100,000 para yeguas de tres años de edad en recorrido de 7 furlongs (1,400 metros).

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Para orientar a los apostadores en estas exigentes cartelera, el equipo de hipismo internacional de Meridiano, encabezado por los especialistas David García y Darwin Dumont, ofrece el análisis más preciso y los datos clave. Toda la información detallada está disponible en formato audiovisual para facilitar el estudio de cada competencia.

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