Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 16 de mayo

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La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, es la segunda cartelera de la séptima semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista sintética, grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con once carreras, que incluye el Monroe Stakes ($100,000) y el Mr. Steele Stakes ($100,000). Esta jornada inicia a las 1:00 p.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.664m, tapeta (1:00 p.m. VEN)

Sarkis (5) siendo el favorito derrotado, terminó sexto en Tampa Bay Downs la última vez, pero mostró potencial al quedar segundo en su debut.

siendo el favorito derrotado, terminó sexto en Tampa Bay Downs la última vez, pero mostró potencial al quedar segundo en su debut. My Foolish Notion (4) terminó en un meritorio segundo lugar la última vez y ha quedado entre los primeros puestos en tres de sus cinco carreras recientes en esta misma distancia y pista .

terminó en un meritorio segundo lugar la última vez y ha quedado entre los primeros puestos en tres de sus cinco carreras recientes en esta misma distancia y pista Ufo (9) terminó tercero aquí la última vez y ha sido consistente en sus últimas carreras.

Segunda carrera: 1.600m, grama (1:34 p.m. VEN)

City Minute (7) tiene una estupenda figuración en la distancia. Tiene mucho chance para retomar el triunfo.

tiene una estupenda figuración en la distancia. Tiene mucho chance para retomar el triunfo. Achieve (3) se perfila como la favorita tras conseguir su primera victoria de forma impresionante en Gulfstream la última vez .

se perfila como la favorita tras conseguir su primera victoria de forma impresionante en Gulfstream la última vez Ditched (5) debe ser tomado en cuenta.

Tercera carrera: 1.100m, tapeta (2:03 p.m. VEN)

Love Hate (7) no debe ser desestimado, a pesar del tiempo que tiene sin correr.

no debe ser desestimado, a pesar del tiempo que tiene sin correr. Nano Man (4) parece el rival a batir tras quedar segundo por poco en esta misma distancia la última vez y haber quedado entre los primeros en tres de sus últimas cuatro carreras .

parece el rival a batir tras quedar segundo por poco en esta misma distancia la última vez y haber quedado entre los primeros en tres de sus últimas cuatro carreras Messagefromtheking (3) terminó tercero en su última salida y ha mantenido una buena regularidad con sus actuaciones destacadas recientemente.

Cuarta carrera: 1.200m, arena (2:33 p.m. VEN)

American Direction (6) ha demostrado una regularidad en sus actuaciones y terminó segundo en Colonial Downs antes de flaquear en su última carrera sobre césped .

ha demostrado una regularidad en sus actuaciones y terminó segundo en Colonial Downs antes de flaquear en su última carrera sobre césped Ez Orb Not (3) baja de categoría y por eso lo hace temible.

baja de categoría y por eso lo hace temible. Supreme Honor (5) quedó segundo por muy poco en su última salida.

Quinta carrera, 1.600m, grama, Monroe Stakes ($100,000) (3:05 p.m. VEN)

Turino (1) múltiple ganador en la distancia. Capaz de hacerlo de nuevo en este lote parejo.

múltiple ganador en la distancia. Capaz de hacerlo de nuevo en este lote parejo. Silver Moonlight (4) se perfila como la favorita tras quedar tercera en el Honey Fox Stakes (Grado 3) y ganar sus dos carreras anteriores.

se perfila como la favorita tras quedar tercera en el Honey Fox Stakes (Grado 3) y ganar sus dos carreras anteriores. Public Defender (5) también merece ser considerada.

Sexta carrera: 1.700m, tapeta (3:37 p.m. VEN)

Shinigami (1) tiene victorias contundentes en distancias muy cerca a estas. Su anterior le sirve de ajusta para esta carrera.

tiene victorias contundentes en distancias muy cerca a estas. Su anterior le sirve de ajusta para esta carrera. Fly Erik Fly (5) ganó de forma contundente la última vez y parece el rival a batir gracias a su regularidad.

ganó de forma contundente la última vez y parece el rival a batir gracias a su regularidad. Peacethrustrength (8) terminó segundo en esta misma distancia la última vez.

Séptima carrera: 1.700m, grama (4:07 p.m. VEN)

Malcolm X (3) terminó tercero en esta misma distancia y pista la última vez, y parece ser el rival a batir gracias a su regularidad en césped .

terminó tercero en esta misma distancia y pista la última vez, y parece ser el rival a batir gracias a su regularidad en césped Starship Magellan (7) ganador en la milla y distancia en gran carrera. Lo califican como rival a vencer.

ganador en la milla y distancia en gran carrera. Lo califican como rival a vencer. Frosted Punk (4) también merece ser tenido en cuenta.

Octava carrera; 1.400m, arena (4:39 p.m. VEN)

Happy Mischief (5) debuta con un precio de pronóstico bajo, lo que sugiere que personas influyentes confían en su potencial.

debuta con un precio de pronóstico bajo, lo que sugiere que personas influyentes confían en su potencial. Project Pat (4) está corriendo muy bien, y debe tener un buen desempeño para esta carrera.

está corriendo muy bien, y debe tener un buen desempeño para esta carrera. Municipal (7) también merece ser considerado.

Novena carrera, 1.700m, grama, Mr. Steeles Stakes ($100,000) (5:09 p.m. VEN)

TANK (1) parece ser el rival a batir tras haber ganado en la misma categoría la última vez. Defiende el DATO CLAVE de la jornada.

Décima carrera, 1.000m, tapeta (5:39 p.m. VEN)

Readier (2) es ganador de cinco en esta distancia y su carrera anterior lo califica para este compromiso.

es ganador de cinco en esta distancia y su carrera anterior lo califica para este compromiso. Air Force Cruising (3) es ganador de tres en la distancia, debe mejorar ante este grupo.

es ganador de tres en la distancia, debe mejorar ante este grupo. Surf's Up (4) ganó en esta misma pista en enero y podría recuperarse tras su decepcionante actuación la última vez.

Undécima carrera, 1.600m, grama (6:11 p.m. VEN)