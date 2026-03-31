Por la baranda: Jockey venezolano arrasa el fin de semana y se coloca en la pelea por el meeting

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El pasado fin de semana en el hipódromo de Oaklawn Park viene de tener tres grandes jornadas hípicas que incluyeron la celebración de una nueva edición del Arkansas Derby G1 de $1.5 millones de dólares, conseguido por el tresañero Renegade y el cual logra un puesto de salida para el Kentucky Derby G1 del próximo 2 de mayo en Churchil Downs.

Estados Unidos: Javier Arrieta gana siete y se coloca a uno del líder del meeting

Aparte de la victoria de Irad Ortiz Jr. con el ejemplar Renegade, el látigo más destacado de las tres fechas, fue el venezolano Javier Arrieta, quien logró hasta siete victorias entre las tres fechas e incluye el Fantasy Stakes G2 con el ejemplar Counting Stars en la programación del sábado.

En dicha jornada, Arrieta logró hasta cuatro victorias de las 11 competencias que se realizaron y la selectiva antes mencionada fue la más importante porque da 100 puntos para el Kentucky Oaks del 1 de mayo, pero en esta oportunidad dio 75 por inscripción de pocos ejemplares.

Para la jornada de carreras de este Jueves Santo, el zuliano Francisco Arrieta tiene cuatro compromisos de montas de nueve que se van a realizar y donde el criollo tiene varios ejemplares con perfiles victoriosos.

El primero de ellos será en la primera competencia en un Maiden Claiming de $31.000 para potras de tres años y más edad en recorrido de 1.600 metros en arena donde montará a la cuatroañera Miracle Minded, la cual parte con un Morning Line de 9-2.

En la sexta carrera del jueves en Oaklawn Park de se disputará un Maiden Special Weight de $110.000 para potras de tres años en distancia de 1.200 metros (arena), y tiene una nómina de nueve tresañeras a competir, Francisco Arrieta llevará las riendas de Lake Louise del trainer Mark Casse, la cual sale con un 2-1 de favoritismo en la competencia.

Para cerra en la novena y última carrera, Francisco Arrieta llevará una segunda torre, en un claiming de $45.000 para purasangres de cuatro y más años que no han ganado tres carreras en recorrido de 1.200 metros (arena), el venezolano estará en el lomo de King Peanut de seis años, el cual sale con un Morning Line de 2-1.

Arrieta comenzará la semana con 47 victorias en el meeting de Oaklawn Park, una menos que el líder Cristián Torres en lo que será el último mes de carrera que finalizará el mismo sábado 2 de mayo y donde el campeón defensor del meeting es el mismo jockey zuliano.