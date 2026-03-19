Francisco Arrieta desembarca en Fair Grounds: Sus desafíos en los Stakes del Louisiana Derby Day

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En un movimiento estratégico que subraya su creciente estatus en el circuito estadounidense, el jinete Francisco Arrieta dejará temporalmente su base en Oaklawn Park para cumplir compromisos de alto nivel este sábado 21 de marzo en Fair Grounds. La jornada, que reparte puntos vitales para las "Rosas" de mayo, verá a Arrieta sobre ejemplares que podrían dar la sorpresa en los eventos de Grado 2.

Compromisos en los Stakes del Sábado

Arrieta tiene confirmadas dos montas de gran relevancia en las pruebas estelares del programa:

Carrera 12: Twinspires.com Louisiana Derby (G2) Ejemplar: Spirit of Royal (#6) Entrenador: Dallas Stewart Análisis: Arrieta se sube a este hijo de Global Campaign que busca redimirse tras un noveno lugar en el Southwest Stakes (G3). Aunque parte como un "longshot" (62-1), el jinete buscará aprovechar la experiencia de Stewart, quien ya ha ganado esta carrera en el pasado. La prueba ofrece 100 puntos al ganador para el Kentucky Derby .

Carrera 11: Fasig-Tipton Fair Grounds Oaks (G2) Ejemplar: Newtown Pike (#2) Entrenador: Lindsay Schultz Análisis: En este enfrentamiento de potrancas de 3 años sobre 1 1/16 millas, Arrieta conducirá a Newtown Pike, una hija de McKinzie que viene de ganar recientemente en Delta Downs. Enfrentará a rivales de peso como la invicta Bella Ballerina. Esta carrera también otorga 100 puntos clasificatorios para el Kentucky Oaks .



Detalles de la Jornada en Fair Grounds

Carrera Ejemplar Tipo de Carrera Bolsa (Purse) 11 Newtown Pike Fair Grounds Oaks (G2) $400,000 12 Spirit of Royal Louisiana Derby (G2) $1,000,000

Expectativa: La presencia de Arrieta en esta cartelera millonaria confirma la confianza de entrenadores como Lindsay Schultz y Dallas Stewart en su capacidad para manejar la presión de los grandes premios. Con más de 1,000 victorias de por vida en EE. UU., el venezolano intentará sumar un nuevo lauro de Grado a su palmarés este fin de semana