¡Por $17,600 millones! Dueño de los Houston Rockets compra Horseshoe Indianapolis y el imperio hípico de Caesars

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El gigante de la hípica y el juego estadounidense experimenta una transformación radical tras el anuncio de Caesars Entertainment de un acuerdo definitivo para ser adquirida por Fertitta Entertainment. La colosal transacción, valorada en 17,600 millones de dólares, reconfigura el mapa de las carreras de caballos en Norteamérica al transferir el control de cinco importantes hipódromos y casinos (racinos) al multimillonario Tilman J. Fertitta. La junta directiva de Caesars ya aprobó la venta a razón de 31 dólares por acción en efectivo, abriendo un periodo de negociación complementaria que concluye el 11 de julio. La información la dio a conocer el portal de noticias Paulick Report.

El futuro de Horseshoe Indianapolis: La joya de Shelbyville

Ubicado en Shelbyville, Horseshoe Indianapolis destaca como el epicentro hípico de esta compra. El óvalo cuenta con una rica trayectoria de evolución institucional y comercial dentro del turf estadounidense:

Orígenes : Inaugurado en 2002 bajo el nombre de Indiana Downs, modificó su identidad a Indiana Grand tras la quiebra de su matriz en 2011 y su posterior compra por Centaur Gaming en 2013.

: Inaugurado en 2002 bajo el nombre de Indiana Downs, modificó su identidad a Indiana Grand tras la quiebra de su matriz en 2011 y su posterior compra por Centaur Gaming en 2013. La era Caesars : La multinacional adquirió la pista en 2018 por medio de una transacción multimillonaria y completó su transición al nombre actual en 2022.

: La multinacional adquirió la pista en 2018 por medio de una transacción multimillonaria y completó su transición al nombre actual en 2022. Infraestructura: El complejo cuenta con una superficie de entretenimiento que alberga más de 1,700 máquinas tragamonedas, mesas de juego en vivo y el moderno centro de apuestas Caesars Sportsbook.

La pista es fundamental para la economía del deporte en Indiana; tan solo en el año fiscal 2025, la operación combinada del racino generó 332.2 millones de dólares en ingresos brutos, consolidándose como una de las plazas hípicas más lucrativas de la región.

Expansión en los óvalos de Purasangres y Trotones

La compra ejecutada por Fertitta no se limita a Indiana. El acuerdo traspasa la propiedad de un circuito hípico estratégico que abarca diferentes modalidades de carrera:

Purasangres (Thoroughbred) : Además de la pista de Indianapolis, Fertitta sumará a su control el hipódromo de Harrah’s Columbus Racing and Casino, ubicado en Nebraska.

: Además de la pista de Indianapolis, Fertitta sumará a su control el hipódromo de Harrah’s Columbus Racing and Casino, ubicado en Nebraska. Trotones (Standardbred): El paquete incluye tres pistas especializadas en la modalidad de arnés: Hoosier Park (Indiana), Harrah’s Philadelphia (Pensilvania) y Eldorado Gaming Scioto Downs (Ohio).

El brazo deportivo de Fertitta: De la duela de la NBA a los óvalos de carrera

Con esta adquisición, Tilman Fertitta consolida uno de los conglomerados de entretenimiento y deportes más influyentes del mundo. Su patrimonio neto, estimado en 11,000 millones de dólares, ya incluye propiedades deportivas de primer nivel en las ligas más importantes: