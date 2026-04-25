¡Poder criollo! Quality Princess doblegó a la importada Hayes Bay en un final electrizente

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de Coche vibró este sábado con la celebración de la decimoquinta edición del Clásico Blondy (Grado III). La competencia, que ocupó el octavo turno del programa y funcionó como la cuarta válida del 5y6 Nacional, rindió un justo tributo a la inolvidable Blondy, primera yegua en alcanzar la Triple Corona de hembras en la historia de la hípica venezolana.

Aunque el llamado original convocó a nueve aspirantes, el retiro de Marakovits (2) dejó la nómina en ocho participantes. Las ejemplares de cuatro y más años midieron fuerzas en un exigente trayecto de 2.100 metros, atraídas por una bolsa global que incluyó un bono especial de 130.000 dólares.

Un duelo de estrategias en la distancia: 2.100 metros

La prueba se desarrolló bajo un tren de carrera controlado. Los cronómetros registraron parciales de 25.1 para los primeros 400 metros y 48.4 en la media milla. Al cubrir los 1.200 metros, el reloj marcó 73.3, mientras que la milla quedó registrada en 101 exactos. En el poste de los dos kilómetros, la marca de 118 presagió un desenlace de alta intensidad para el último tramo de la competencia.

Quality Princess emergió como la gran protagonista de la tarde. La pupila de José Gregorio Rodríguez contó con la conducción de Jean Carlos Rodríguez, quien ejecutó una estrategia impecable para los colores del Stud "La Gran Mireya". Tras un emocionante "toma y dame" contra la importada Hayes Bay (USA) en la recta final, la criolla logró una ventaja de 2 3/4 cuerpos para cruzar la meta en ganancia con un tiempo total de 135 para la distancia de aliento.

Resultados y conexiones

El cuadro de honor lo completó Hayes Bay (USA) en el segundo puesto, seguida por Brawuaisa en la tercera posición. Princesa Manuela ocupó el cuarto lugar, mientras que Piemontesa cerró la pizarra premiada. En las taquillas oficiales, la ganadora devolvió un dividendo de Bs. 206,20 a ganador y 156,87 por concepto de place.

La hija de Big Prairie, nacida y criada en el Haras La Orlyana, alcanzó así su sexta victoria tras 44 presentaciones en el hipódromo caraqueño. Su preparador, José Gregorio Rodríguez, destacó tras el evento que el éxito fue producto de un trabajo constante en la cuadra. Asimismo, reveló que la instrucción clave para el jinete fue buscar siempre el avance por la baranda, factor determinante para asegurar el triunfo. Cabe destacar que el entrenador

Con este resultado, el experimentado Jean Carlos Rodríguez se consagra como el máximo ganador histórico de esta selectiva, mientras que Quality Princess ratifica su vigencia como una de las mejores yeguas fondistas de la actualidad en La Rinconada.