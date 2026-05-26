Pin Up Betty busca la repetida en el Mint Julep Stakes G3 de Churchill Downs

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El óvalo de Churchill Downs será escenario este sábado de una nueva jornada del Stephen Foster Preview Day. La cartelera hípica incluye la disputa de siete Stakes en una programación de 11 carreras. La tarde de competencias ofrecerá una bolsa global de más de $2 millones de dólares en premios, donde destaca la edición 2026 del Old Forester Mint Julep Stakes G3.

Estados Unidos: Pin Up Betty por la repetida en el Mint Julep Stakes G3 en Churchill Downs

La prueba de grado cuenta con una recompensa de $275.000 a repartir. El llamado oficial convoca a yeguas de cuatro y más años de edad para un recorrido de 1.700 metros sobre la pista de grama (césped). Una nómina de nueve corredoras ratificó su participación en el evento, donde la ganadora de la edición 2025, Pin Up Betty, lidera el lote de competidoras. La pupila del entrenador Michael Maker contará esta vez con la monta del doble ganador del Premio Eclipse, Flavien Prat.

La hija del semental Constitution en I’m Betty G por Into Mischief no registra triunfos en sus dos presentaciones de la actual temporada hípica. La purasangre busca la quinta victoria de su campaña profesional y viene de obtener el tercer puesto en el Churchill Distaff Turf Mile G2 el pasado 2 de mayo en este mismo recinto de Louisville.

Por otro lado, la entrenadora Cherie DeVaux presentará el debut en Estados Unidos de la hija de Frankel, Favorite Memory (GB). La yegua británica saltará a la pista bajo la conducción del experimentado astro puertorriqueño John Velázquez. La corredora europea exhibe un historial de dos victorias en siete actuaciones en el Viejo Continente y registró un destacado ejercicio previo de 48.20 para la media milla el pasado 23 de mayo.

El resto de la nómina oficial para este Mint Julep Stakes G3 incluye a las siguientes competidoras: