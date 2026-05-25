Más de $2 millones en premios este sábado en el "Stephen Foster Preview Day" de Churchill Downs

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El hipódromo de Churchill Downs organiza una nueva cartelera de carreras selectivas con el "Stephen Foster Preview Day". Este sábado 30 de mayo, el programa presenta 11 competencias, de las cuales siete son Stakes. Destaca el Blame Stakes (G3), prueba que otorga un cupo directo al Stephen Foster Stakes (G1), evento programado para finales de junio en este mismo óvalo.

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La actividad en Churchill Downs inicia a las 12:45 del mediodía. La primera prueba es un Maiden Special Weight de $120.000 para yeguas de tres y más años en 1.300 metros sobre arena, con una nómina de siete participantes.

La ruta selectiva abre en la quinta carrera con el Audubon Stakes. Este evento de $275.000 para potros de tres años cuenta con una distancia de 1.800 metros en grama y diez purasangres en la lista oficial.

El primer Stakes de grado del sábado ocurre en la sexta prueba: la edición 2026 del Shawnee Stakes (G2). Con una bolsa de $300.000 y un recorrido de 1.700 metros en arena, la competencia es exclusiva para siete yeguas de cuatro y más años.

Posteriormente, la séptima competencia recibe al Old Forester Mint Julep Stakes (G3). El desafío de 1.600 metros en grama para yeguas de cuatro y más años funciona como preparatoria para el Just A Game (G1) en Belmont Park o el Jenny Wiley (G1) en Keeneland. Nueve hembras integran el lote actual.

Antes del evento central, Churchill Downs presenta el Aristides Stakes (G3) en 1.200 metros de arena y el Regret Stakes (G3) de $275.000 en 1.800 metros para potras de tres años.

El cierre estelar llega en la décima carrera con el Blame Stakes (G3). La prueba reparte $300.000 sobre 1.800 metros en arena y asegura un puesto para el Stephen Foster (G1). El gran atractivo es la presencia de Hit Show, ganador de la Dubai World Cup (G1) 2025.