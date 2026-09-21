La reunión 37 de la temporada nacional hípica en el hipódromo La Rinconada tuvo una jornada de 14 carreras donde se disputaron dos pruebas clásicas de grado para potros y potras nacionales de dos años, y el juego del 5y6 Nacional comenzó en la novena carrera de la tarde dominical.

La Rinconada: Pelea en la estadística de jinetes se pone color de hormiga luego de 37 fechas

Un total de cuatro jinetes lograron sobresalir en la reunión 37, al conseguir dos victorias cada uno en la respectiva jornada y así, llevarse poco más de la mitad de la tarde de carreras. El primero de ellos fue el experimentado Eglinder Betancourt, al conseguir sus fotografías con los ejemplares El Gran Eladio de Oscar Manuel González y el importado Abuelo (USA) pensionado de Gabriel Márquez.

El segundo de los jinetes que logró duplicar en la jornada dominical, fue Jaime Lugo Jr. al triunfar con los purasangres Mahomes de Riccardo D’Angelo y King Julién de Wladimir Sánchez en el 5y6 Nacional.

El tercero de ellos látigos sobresalientes de la jornada 37, fue el recién graduado Winder Véliz por medio de los ejemplares Manchega, de Asdrúbal Rojas y luego en la primera selectiva de la jornada, con Kilimanjaro en el Clásico Victoreado (GIII) del entrenador Germán Rojas.

Por último, el jinete profesional Francisco Quevedo logró duplicar por medio de los ejemplares Meheble y Employeeofthemonth del entrenador Carlos Luis Uzcátegui.

Jinetes con más victorias en La Rinconada en el 2026.

Jaime Lugo: 33 victorias.

Jhonathan Aray: 32 victorias.

Robert Capriles: 31 victorias.

Oliver Medina: 26 victorias.

Jaime Lugo Jr. 26 victorias.