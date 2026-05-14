¡Pégale al Poolpote! Consulta el cuadrito para este jueves 14 de mayo en Camarero

Suscríbete a nuestros canales

Las carreras de caballos en Puerto Rico no se detienen. Este jueves 14 de mayo, las competencias hípicas con su tradicional cartelera de siete carreras, tendrán su escena en el hipódromo Camarero de la Isla del Encanto.

El Poolpote, que es el monto acumulado para el famoso Pool de 6, está por el orden de $1,351,546. Dicho programa válido tendrá como hora de inicio las 3:15 p.m., con una prueba en distancia de una milla, reservada para potrancas de tres años no ganadoras.

El cuadrito de Meridiano

Para la secuencia del Pool de 6, la última válida atrae las miradas. El evento, de 1,400 metros para yeguas de cuatro años y más edad, reúne a cinco contendientes que presentan un buen nivel competitivo, donde la veterana Mama Lou (USA) con el número 1, destaca por su campaña de 50 actuaciones y 12 primeros lugares, además de la veteranía que posee en la distancia.

Otra de las competencias llamativas es la quinta de la jornada, con siete caballos nacionales de cuatro años y más edad, en recorrido de 1 1/16 millas (1,700 metros), para ejemplares no ganadores, lo que hace mucho más complicado el panorama. Emanuel My Son, representante del Establo Belisa, surge como primer candidato de la Línea Matutina con cotización de 2-1, y la monta de Jorge Vélez.

A continuación, nuestro cuadrito del Pool de 6 para este jueves 14 de mayo en Camarero:

2da Carrera) Todos

3ra Carrera) 1-5

4ta Carrera) 1-2-3-4

5ta Carrera) 1

6ta Carrera) 1-2-5

7ma Carrera) 2-1-4-3