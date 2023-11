Para Julio Moncada estas dos montas darán buen dividendo el domingo en La Rinconada

En el hipódromo La Rinconada se sigue el trabajo diario, para dar al público un gran espectáculo e intentar domingo a domingo llevar alegrías a todos los aficionados hípicos de Venezuela.

El jinete aprendiz Julio Moncada nos comenta acerca de sus montas para esta reunión 44 en el óvalo de Coche.

¿Cómo estás Julio?, saludos y gracias por la entrevista.

-Muchas gracias por la entrevista. Aquí estamos nuevamente trabajando en lo que nos gusta.

En la primera competencia llevarás las riendas de Reina del Valle.

-Este es una yegua que anda excelente por cancha al entrenador la agrada mucho, hizo buen trabajo desde el aparato y estaremos decidiendo esta competencia.

En la cuarta carrera tienes al ejemplar Cimarrón.

-Este caballo no he tenido la oportunidad de galoparlo porque es de genio. Lo he visto trabajando y anda muy bien por cancha, el lote es parejo y esperemos sorprender con este caballo.

En la primera válida correrás a My Wayting Mate.

-Este es un ejemplar que yo debuté, no estaba al 100 para esa carrera, pero ahora sí anda en mejores condiciones y podremos estar cristalizando esta competencia.

La yegua Llovizna, del entrenador Fernando Parilli Tota, tendrá tu guía en la novena competencia.

-Esta es una yegua que ha corrido bien en la pista, el día jueves la trabajé en galope, y anda en excelentes condiciones, podemos sorprender con esta yegua.

En la quinta válida te toca uno de Riccardo D’Angelo, The King Zeus, ¿Cómo ha sido el trabajo con este ejemplar?

-A este ejemplar The King Zeus tuve la oportunidad de galoparlo entre semana, él anda muy bien en cancha, ha trabajado de manera excelente y vamos a estar decidiendo en la competencia.

Cierras tus compromisos con la yegua My Peggy Mate en la sexta válida del 5y6.

- He tenido oportunidad de correrla, la conozco, la he galopado entre semana y la yegua anda súper bien.

¿Cuál crees que ha sido el trabajo más destacado de tus montas para esta semana?

-De todos los que he galopado, el ejemplar de King Zeus es el que he tenido más oportunidad de galopar entre semanas, se siente muy bien, es un ejemplar que me hizo bastante fuerza en sus ejercicios y estará decidiendo esta competencia.

¿Alguna estrategia en particular que te haya dicho alguno de los entrenadores con tus montas?

-Con el entrenador que más he conversado es con Ricky y me ha dicho para hablar el día de carrera, sin preferencia con ningún ejemplar, solo que todos tienen chance y buscaremos de ganar todas las competencias.

Para Julio Moncada, ¿Cuál es la fija, la línea, ese regalito para la afición hípica?

-Para el 5y6 el ejemplar The King Zeus y para las no válidas la yegua Reina del Valle.

Agradecido julio por concedernos esta entrevista.

-Muchas gracias a ustedes por ese apoyo. Gracias a ti por la entrevista y los esperemos este domingo en el hipódromo la Rinconada para que vean sus carreras de caballos.