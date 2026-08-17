Ombudsman por el back to back en el Juddmonte International Stakes (Gr.1) en York

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Este miércoles, el hipódromo de York, ubicado en North Yorkshire, Inglaterra, da inicio al “York Ebor Festival”, con una serie de carreras, cuatro de ellas con validez para la famosa “Win, and you’re in” (Gana y estás dentro) de las Series Breeders' Cup Challenge. Dos de ellas se corren el miércoles dentro de una cartelera de siete competencias.

Breeders’ Cup: York reparte dos puestos el miércoles

La jornada del miércoles se corren siete pruebas, de las cuales tres son de Grupo: el Tattersalls Acomb Stakes (Gr.3): el ganador se clasifica para la Breeders’ Cup Juvenile Turf (G1), que es la segunda de la jornada. El Sky Bet Great Voltigeur Stakes (Gr.2), pautado para la tercera, y la prueba central de mayor cuantía, el Juddmonte International Stakes (Gr.1), con una bolsa de $1,875,000, que otorga un lugar para la Breeders’ Cup Classic (G1).

Ombudsman derrotó el año anterior a Delacroix de una manera contundente, donde se esperaba un duelo de mayor altura. Para este año, Ombudsman enfrenta al ganador del Prix du Jockey Club (Gr.1) y el Eclipse (Gr.1) en la temporada Constitution River, lo que dicen que es el duelo generacional, este miércoles en York.

La nómina del Juddmonte International Stakes (Gr.1) la completan Devil's Advocate, Hawk Mountain, que quedó entre los primeros puestos detrás de Constitution River tanto en el Jockey Club como en el Eclipse, y el habitual puntero Action.

También está presente Item, que regresa a un terreno conocido tras haber conquistado tanto el Dante Stakes como el York Stakes en este mismo hipódromo y distancia esta temporada, mientras que Francis Graffard buscará su novena victoria de Grupo 1 del año con el prometedor ganador del Grand Prix de Vichy, Zaydann.

La lista se completa con Almaqam, ganador de la G1 Tattersalls Gold Cup, y Pride Of Arras, que lleva dos victorias en tres carreras en el hipódromo de Knavesmire. Esta carrera inicia a las 10:35 p.m. hora venezolana.