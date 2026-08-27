Ojo con las cartas de Abraham Campos: Dos opciones de gran dividendo para este domingo en La Rinconada

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El equipo de deportes hípicos de Meridiano Web hizo acto de presencia en las instalaciones del hipódromo La Rinconada la mañana de este miércoles 26 de agosto de 2026. La cobertura especial recogió de primera mano las impresiones de los protagonistas de cara a la reunión número 34, cartelera pautada para este domingo 30 de agosto con hora de inicio a partir de la 1:00 de la tarde.

Dentro del ciclo de entrevistas destacó la figura del entrenador Abraham Campos, profesional que presentará a dos de sus pupilos en la jornada dominical. El preparador ofreció un balance detallado sobre las condiciones físicas de sus ejemplares con el objetivo de alertar a la afición sobre la gran opción que mantienen en sus respectivos compromisos.

Waya Waya busca rematar con éxito en la cuarta prueba: No válidas R34

El primer compromiso para el establo de Campos llegará a la altura de la cuarta competencia del programa no válido, evento en el cual ensillará a la rendidora Waya Waya bajo la conducción del fusta Winder Véliz:

“Sí, esta es una yegua muy rendidora que ahora a sus siete años todavía da grandes frutos. El lote es adecuado para sus capacidades, ya que enfrentará a rivales de su misma edad en esta competencia del domingo.

La presencia de ejemplares como Yaqui Design (4) y La Super Kat (6) representa un riesgo importante en la carrera. No obstante, la nuestra llega en óptima condición física. La prueba se adapta a sus características por la presencia de velocidad inicial, factor que permitirá la efectividad de su remate en los tramos finales. Con la fusta de Véliz nuevamente, la yegua decidirá la competencia y es capaz de abonar dividendos de enorme valor”.

Team Ramon aparece como la gran carta de dividendo en el 5y6

La segunda responsabilidad del preparador tendrá lugar en la décima competencia de la tarde, correspondiente a la cuarta válida para el juego del 5y6 nacional. En esta prueba de reclamo dirá presente el ejemplar perdedor Team Ramon:

“Este caballo comenzó a mostrar una clara evolución en la pista. Participará en una carrera de reclamo bastante pareja y el ejemplar puede convertirse en la gran sorpresa del 5y6 nacional, que es la meta planteada por el establo.

Contamos con la conducción del fusta Paduani, jinete que ya comenzó a visitar el recinto de ganadores. Lógicamente el caballo enfrenta a rivales de consideración como Money Storm, Super Luissiano e Inalcanzable, pero sugiero incluirlo en sus diferentes combinaciones. De concretar la victoria, el ejemplar abonará dividendos de gran proporción dentro del pool”.