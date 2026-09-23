¡Mucha atención! Aquí están los primeros retirados para la R24 en Valencia

El Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA) abrirá sus puertas este sábado 26 de septiembre para la celebración de la reunión número 24 de la presente temporada. La afición hípica del centro del país disfrutará de un total de nueve competencias programadas y pautadas para arrancar a la 1:30 de la tarde. Esta jornada promete emociones de principio a fin con pruebas de elevado nivel competitivo, incluyendo una prueba selectiva.

Hasta el momento, se han confirmado dos ejemplares que no podrán competir en la mencionada reunión 24 del presente año. Esta noticia es relevante para los aficionados y apostadores, ya que la ausencia de estos purasangres puede influir en las expectativas de la carrera y en las estrategias de apuestas.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

El Instituto Nacional de Hipódromos (HINAVA) anunció mediante sus cuentas en las distintas plataformas de sus redes sociales, los primeros dos retirados de la reunión 24 hasta el momento.

Meridiano: Motivo de los retiros en Valencia

De acuerdo con la información publicada por el INH estos fueron los motivos:

1era carrera trevissonga #3 retirado por Insuficiencia respiratoria

7ma carrera Center Middle #3 Inflamación del miembro posterior izquierdo (nudo)