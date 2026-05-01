Mexicano Ricardo González se luce con hat trick en Santa Anita Park

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La tarde de este jueves en el hipódromo de Santa Anita Park se celebró una programación de nueve carreras en el marco de la cuarta semana del Hollywood Meet en el recinto ubicado en Arcadia, donde el látigo mexicano Ricardo González fue el más destacado de la fecha al conseguir tres victorias de las seis montas que cumplió.

Estados Unidos: Ricardo González con hat trick en Santa Anita Park

La primera de las fotografías que se tomó González en la tarde del jueves llegó en la tercera carrera en un Starter Optional Claiming de $35.000 para ejemplares de tres y más años donde triunfaría con el purasangre Money Makes Money, del trainer Mark Glatt en tiempo de 1:09.50 para los 1.200 metros en grama que se recorrió la prueba, y dejó pagos de $10.40 a ganador, $5.00 el place y $3.00 el show de la misma.

Luego, en la sexta prueba del jueves en un Maiden Claiming de $35.000 para ejemplares de tres, cuatro, y cinco años en distancia de 1.200 metros (arena), Ricardo González conseguiría su doblete con el purasangre Courtside Action, pensionado de Andy Mathis, el cual dejó un tiempo oficial de 1:11.15 en la distancia y generó dividendos de $28.80 a ganador, $15.80 el place y $10.20 el show de la carrera.

Por último, en la siguiente carrera, la séptima de la agenda, el jockey mexicano Ricardo González conseguiría su hat trick por medio del ejemplar Sareeha (IRE), nuevamente en dupla con Mark Glatt. Dicho ejemplar ganaría un Allowance Optional Claiming de $58.000 con un tiempo de 1:35.39 en 1.600 metros en la grama y pagaría un dividendo de $13.00 a ganador, $8.40 el place y $5.40 el show.

Con estos tres triunfos, González se coloca a otros tres de alcanzar las 1.100 victorias en su carrera como látigo en Estados Unidos. Para este viernes, tiene dos compromisos de montas a cumplir.