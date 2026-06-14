Meisho Tabaru vuelve a dominar el Takazuka Kinen (Gr1) y correrá en la Breeders´Cup de octubre en Keeneland

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El sensacional purasangre Meisho Tabaru ratificó su jerarquía absoluta en el hipismo asiático tras conquistar por segunda vez consecutiva el prestigioso Takarazuka Kinen (G1), disputado este domingo. Con una demostración magistral de condiciones bajo la lluvia, el veloz corredor impuso su ley sobre una pista blanda para asegurar uno de los triunfos más codiciados del calendario internacional. Esta victoria no solo consolida su estatus como el rey de la distancia intermedia en la región, sino que le otorga una clasificación directa y automática para la Breeders' Cup Turf (G1) en los Estados Unidos.

Una victoria de pescuezo con genética de campeones

La trascendental competencia de este domingo reunió a un calificado lote de 18 competidores sobre el césped del óvalo de Hanshin. Yutaka Take, el jinete con más victorias en la historia de esta prueba, administró las energías del campeón desde el brinco inicial. El valiente ejemplar controló la carrera desde el segundo puesto durante gran parte del trayecto, superó a Cosmo Kuranda al ingresar al derecho y resistió con enorme valentía la feroz embestida final de Croix du Nord para sentenciar el triunfo por un pescuezo. El cronómetro detuvo su marcha en 2:12.10 para la distancia de 2.200 metros.

Este logro desató la euforia debido al peso de su origen biológico. El valioso corredor defiende un pedigrí puramente japonés de alta resistencia:

Padre: Gold Ship , legendario campeón que también conquistó el Takarazuka Kinen en las temporadas 2013 y 2014.

, legendario campeón que también conquistó el Takarazuka Kinen en las temporadas 2013 y 2014. Madre: Meisho Tsubakuro .

. Abuelo Materno: French Deputy, destacado semental estadounidense de líneas clásicas.

Historial numérico hacia la Breeders’ Cup

Con este segundo impacto en la máxima escala internacional, el entrenado por Mamoru Ishibashi eleva sus números profesionales a un nivel superlativo. Su campaña general resumida computa ahora una línea estadística de 17 presentaciones públicas con 6 victorias y 1 segundo puesto, lo cual ratifica su regularidad en los grandes eventos del turf asiático. El equipo del campeón confirmó el inicio inmediato de los preparativos logísticos para el viaje a Norteamérica en otoño, donde buscará emular el éxito de su progenitor frente a los mejores fondistas del planeta.