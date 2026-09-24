¡Longshot! Jinete venezolano rompe la taquilla con un pago de $90 al ganador  

Este jueves 24 de septiembre, en el hipódromo de Belmont Park, ubicado en Elmont, New York, es celebrada una reunión de nueve carreras sin cortes stakes. Dentro de esta programación, el jockey venezolano Samuel Marín, quien llegó recientemente a 600 victorias en la temporada, rompe la taquilla con un ejemplar que pagó más de 90 dólares a ganador.

Belmont Park: Samuel Marín tumba las combinaciones

La tercera carrera de la jornada celebrada este jueves 24 de septiembre se corrió por un Allowance Optional Claiming de $108,000 en distancia de 1.600 metros en pista de arena, en la cual el caballo castrado Kinetic sorprendió en la taquilla con la monta del jockey trujillano, Samuel Marín.

Kinetic, presentado por Ilkay Kantarmaci, tomó la punta desde la partida. En el tope de la recta final se pegó al riel, pese a la presión de Dilger (IRE) pudo mantener la punta y sacar ventaja en los 100 metros finales sobre Secured Landing, que atropelló para ocupar esa posición.

Este macho de cinco años, propiedad de Goldfarb, Sanford J., Kantarmaci, Ilkay, Zilla Racing Stables and America's Pastime Stables, es hijo de Street Sense, que consiguió su sexta victoria en 14 presentaciones con ganancias de $429,478 en el banco para sus conexiones.

Kinetic, arrojó en la taquilla un pago de $93.16 a ganador, $50.04 a placé y $13.56 por show. El tiempo de la carrera fue de 1:35.82 para la clásica milla.