Linaje de campeón: Hija de un reconocido semental hace su debut en el 5y6 de Hinava

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia viste sus mejores galas este sábado 15 de agosto para la celebración de su vigésima reunión de la temporada. La jornada contará con una atractiva cartelera de nueve competencias, encabezada por la disputa de la Copa “Tintoreto”, prueba reservada para ejemplares de tres y más años sobre la distancia de 1.400 metros.

El momento estelar para los apostadores llega con el inicio del tradicional juego del 5y6 Nacional, el cual abrirá sus puertas en la cuarta competencia del programa. En este compromiso, reservado para yeguas de tres y más años (debutantes o no ganadoras) sobre el tiro de 1.200 metros, la orden de partida está pautada para las 2:55 de la tarde.

El debut de una promesa

La atención de los aficionados se centrará en el estreno de la potra Sabana (número 3). Esta ejemplar de tres años, bajo el entrenamiento de José Alejandro Ortíz y con la conducción del joven jinete Alejandro Briceño, buscará dejar su huella en el óvalo del Cabriales frente a un lote de siete rivales.

Sabana, una hermosa castaña nacida el 22 de febrero de 2023 en el Haras La Alameda, posee una genealogía que promete grandes resultados. Es hija del semental Pashito The Che en la yegua Marittima (por Champlain). Por su línea paterna, cuenta con un pedigrí de alto nivel, al ser media hermana de ganadores selectivos como Four Palms Queen, Compadre Chus, Miranda Vic, Bello Zore, Gorilla Speed, Lady Dumfermline y Camuflado. Por el lado materno, la potra representa la primera producción de Marittima.

El espectáculo hípico se proyectará de alto nivel. Con el debut de Sabana la fanaticada hípica valenciana disfrutará de una tarde llena de emoción y una vez más, la calidad vuelve a ser protagonista en el camino hacia la consolidación.